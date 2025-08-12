Quartas de final da Copa do Brasil: todos os jogos disponíveis

Na manhã de terça-feira (12), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou o sorteio dos jogos das quartas de final da Copa do Brasil. Um dos principais confrontos será entre o Athletico e o Corinthians, duas equipes que já se enfrentaram em edições anteriores do torneio, especificamente em 1997 e 2009, ambos os confrontos foram vencidos pelo time paulista.

Os jogos de ida ocorrerão nos dias 26, 27 e 28 de agosto, enquanto as partidas de volta estão marcadas para os dias 2, 3 e 4 de setembro. A CBF ainda vai definir, através de sorteio, quais times jogarão em casa em cada um dos duelos.

Caso o Athletico avança para a próxima fase, ele irá enfrentar o vencedor do confronto entre Cruzeiro e Atlético-MG nas semifinais. No lado oposto da chave, estão Vasco, Botafogo, Fluminense e Bahia, que também buscam uma vaga na semifinal.

Além do duelo entre os paranaenses e os paulistas, as quartas de final conta com outros jogos importantes: um clássico carioca entre Vasco e Botafogo e outra partida entre Fluminense e Bahia. Esses jogos prometem ser emocionantes e podem trazer grandes surpresas.

Confira abaixo todos os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil:

– Cruzeiro x Atlético-MG

– Corinthians x Athletico

– Vasco x Botafogo

– Fluminense x Bahia

As expectativas são altas para esses jogos decisivos, que podem alterar o rumo do torneio e trazer grandes emoções aos torcedores.