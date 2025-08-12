VW Tera estreia na Argentina com motor não liberado no Brasil

O Volkswagen Tera chegou com tudo no Brasil em maio e, agora, pela primeira vez, já faz sua estreia internacional na Argentina, especificamente no dia 12 de agosto. O Tera, que se posiciona como o SUV de entrada da marca, é uma opção bem interessante na faixa entre o Polo Track e o Nivus. Ele já está começando a aparecer nas concessionárias por lá.

Assim como o modelo brasileiro, o Tera argentino tem medidas semelhantes: são 4.151 mm de comprimento, 1.777 mm de largura e 1.504 mm de altura. A única diferença que realmente pode se sentir na prática está na motorização.

Enquanto no Brasil o carro conta com o moderno motor 1.0 TSI de 170 cv, na Argentina, a versão básica vem equipada com o velho conhecido 1.6 aspirado, que desenvolve 110 cv. Para quem é apaixonado por carros, esse motor é um “clássico” das linhas Gol, Fox, Saveiro e Polo, mas por aqui, já saiu de linha devido às novas regras de emissão.

O Tera na Argentina também oferece uma versão do 1.0 TSI, mas com 101 cv, sempre utilizando gasolina e contando com um câmbio automático de seis marchas. Aqui no Brasil, a situação é um pouco mais diversa, com opções que incluem o 1.0 MPI aspirado com até 84 cv e o já mencionado TSI 170.

Tera argentino terá menos segurança

Agora, um detalhe que pode desapontar os fãs da Volkswagen: o Tera argentino não vai oferecer tanta tecnologia em segurança quanto o nosso. No Brasil, a frenagem automática de emergência (AEB) é padrão em todas as versões. Já na Argentina, somente as versões mais caras High e Outfit vão contar com esse recurso de série. As opções mais simples, como a Trend e a Comfort, terão que optar por ele, mas não se sabe ainda o quanto isso vai custar.

Essa nova versão contará com quatro versões diferentes. A Trend é a mais básica e a única com motor 1.6 aspirado, sem os sistemas de assistência. Mesmo assim, é bem parecida com a 1.0 MPI brasileira, com ar-condicionado manual e rodas de aro 16.

A versão Comfort traz o motor 1.0 TSI de 101 cv e um bom pacote de itens extras, como rodas de liga aro 16, volante multifuncional e um painel digital de 8 polegadas.

E se você curte mais recursos de conforto e segurança, a versão High vem equipada com AEB, controle de cruzeiro adaptativo (ACC) e uma série de tecnologias que deixam a experiência ao volante ainda mais agradável. Além disso, conta com um painel digital de 10,25 polegadas e bancos em couro ecológico.

No topo da gama, temos a Outfit, que traz quase tudo que a High tem, mas se destaca por um visual mais exclusivo, com teto pintado e rodas escurecidas. É uma verdadeira escolha para quem quer um toque de estilo a mais.

E os preços?

E quanto custa toda essa tecnologia? A Volkswagen ainda não liberou os preços oficiais, mas as concessionárias argentinas já deram uma ideia. O Tera MSI Trend MT5 parte de 30.500.000 pesos, algo em torno de R$ 125.050. Já o Tera 170 TSI Comfort AT6 pode chegar a 34.500.000 pesos (~R$ 141.450). E assim por diante, chegando a 38.500.000 pesos (~R$ 157.850) para a versão mais completa, a Outfit.

Vale lembrar que a garantia para todos será de três anos ou 100.000 km. Os valores que estão sendo cotados na Argentina não devem divergir muito dos preços que já conhecemos por aqui, começando com opções a partir de R$ 105.890 e indo até R$ 141.890 na versão High TSI automática. Afinal, o Tera busca se colocar entre o Polo e o Nivus, espaços bem disputados no nosso mercado.