VW Tera é lançado na Argentina com motor restrito no Brasil

O Volkswagen Tera está fazendo sucesso, e seu caminho agora passa pela Argentina, onde fez sua estreia no último dia 12 de agosto. Com uma proposta de ser o SUV ideal para quem busca algo mais em conta, ele já começou a ser oferecido nas concessionárias argentinas e promete conquistar os motoristas por lá.

Quando você dá uma olhada no Tera, percebe que ele manteve as mesmas medidas do modelo brasileiro: são 4.151 mm de comprimento, 1.777 mm de largura e 1.504 mm de altura. O entre-eixos é o mesmo do Polo e do Nivus, com 2.566 mm, e o porta-malas oferece 350 litros. No entanto, a grande diferenciação está na motorização.

Em vez do moderno motor 1.0 TSI de 170 cv, usado no Brasil, a versão de entrada na Argentina traz o conhecido motor 1.6 aspirado de quatro cilindros, que entrega 110 cv. Esse motor pode parecer um velho conhecido para quem já teve Gol, Fox ou Saveiro, mas no Brasil, ele foi aposentado por não atender às novas normas de emissão.

Os argentinos também terão acesso ao motor 1.0 TSI, mas em uma versão mais modesta — apenas 101 cv, fornecidos apenas com gasolina e um câmbio automático de seis marchas. No Brasil, além do 1.0 TSI, existem outras opções, como o 1.0 MPI de três cilindros, que gera 84 cv, com câmbio manual de cinco marchas.

### Tera argentino será menos seguro

Uma notícia que pode deixar alguns motoristas preocupados é a questão da segurança. No Brasil, todos os modelos do Tera vêm com a frenagem autônoma de emergência (AEB) como item de série. Já na Argentina, esse recurso só estará disponível de série nas versões mais caras, deixando a versão básica sem essa importante tecnologia. É sempre bom lembrar que a AEB pode ser uma mão na roda, principalmente em situações de trânsito intenso.

Na Argentina, o Tera terá quatro versões diferentes. A mais básica, chamada Trend, é a única que conta com o motor 1.6 aspirado. Ela não vem com recursos como controle de cruzeiro adaptativo (ACC) ou AEB. Apesar disso, ela é parecida com a versão 1.0 MPI disponível no Brasil, com ar-condicionado, rodas de aço aro 16 e um painel digital simples, mas funcional.

Subindo um degrau, temos a versão Comfort, que já vem equipada com o motor 1.0 TSI de 101 cv e câmbio automático, além de algumas mimos, como rodas de liga, apoio de braço e um volante multifuncional.

A High, por outro lado, traz mais segurança e conforto: AEB e ACC entram para o pacote, junto com sistemas de assistência que ajudam a manter o carro na faixa, detector de ponto cego (muito útil no dia a dia) e bastante tecnologia, como ar-condicionado digital e um painel digital maior. Ah, e bancos de couro ecológico, que não só trazem conforto, mas também um visual mais sofisticado.

Por fim, a versão Outfit é quase idêntica à High, mas com um toque a mais de estilo, como teto pintado de preto e rodas com design diferenciado.

### E os preços?

A grande pergunta que fica é: quanto vai custar? Embora a Volkswagen ainda não tenha revelado os preços oficiais, algumas concessionárias argentinas já começaram a dar uma ideia dos valores. Para a versão mais básica, Tera MSI Trend MT5, a pré-venda está marcada em cerca de 30.500.000 pesos argentinos, o que dá aproximadamente R$ 125.050. A High TSI automática deve chegar aos 37.500.000 pesos (~R$ 153.750). E a versão Outfit? Essa pode sair por até 38.500.000 pesos (~R$ 157.850).

Os preços do Tera na Argentina parecem seguir uma linha bastante parecida com os modelos oferecidos no Brasil. Aqui, o SUV parte de R$ 105.890 e pode chegar até R$ 141.890 na versão mais completa. Sem dúvida, o Tera se posiciona entre o Polo e o Nivus, buscando acomodar quem precisa de um SUV mais acessível, mas que não abre mão de conforto e segurança.