moeda atinge menor nível desde junho após inflação nos eua

moeda cai ao menor nível desde junho após inflação dos EUA
Notas de dólar, moeda que caiu ao menor patamar em 1 ano (Foto: Arquivo)

O dólar americano teve uma queda significativa nesta terça-feira, 12 de setembro, fechando a R$ 5,3864. Esse é o menor valor registrado para a moeda em mais de um ano, desde 14 de junho de 2024, quando o câmbio foi de R$ 5,3812. O recuo de 1,06% no câmbio foi impulsionado pelo otimismo nos mercados, que se intensificou após a divulgação de dados de inflação nos Estados Unidos.

Os números revelaram que o índice de preços ao consumidor (CPI) subiu 0,3% em julho em comparação a junho, um resultado dentro das expectativas. No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação ficou em 2,7%, ligeiramente abaixo da previsão de 2,8%. Essa informação aumentou as apostas de que o Federal Reserve, banco central dos EUA, pode iniciar um ciclo de cortes nas taxas de juros já em setembro. Atualmente, há cerca de 90% de chances de que a taxa de juros seja reduzida em 0,25 ponto percentual na próxima reunião do Fed, com possibilidade de um novo corte em dezembro.

A expectativa de juros mais baixos nos Estados Unidos faz com que o dólar se torne menos atraente para os investidores. Com isso, há um aumento na busca por moedas de países emergentes, como o real. Esse cenário de otimismo também se refletiu no mercado brasileiro. O índice B3, conhecido como Ibovespa, subiu 1,69%, alcançando 137.913,68 pontos. Além disso, o índice de volatilidade VIX, que mede a incerteza no mercado americano, atingiu seu menor nível desde janeiro, indicando uma menor aversão ao risco.

Com a queda do dólar e o aumento do Ibovespa, o clima nos mercados está favorável, com investidores demonstrando confiança em um possível alívio nas taxas de juros e nas condições econômicas.

