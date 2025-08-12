7 itens que você põe na máquina de lavar, mas não deveria: podem te prejudicar!

Alguns itens não devem ser lavados na máquina de lavar roupas, porque podem, com o tempo, trazer complicações.

A máquina de lavar roupas facilita a rotina doméstica ao economizar tempo e esforço, mas seu bom funcionamento depende de cuidados adequados. A manutenção correta e o uso consciente garantem maior durabilidade do equipamento e melhor resultado na limpeza das roupas.

Além disso, conhecer quais tipos de peças e objetos não devem entrar na máquina evita danos tanto à máquina quanto aos tecidos. O uso inadequado pode causar desgaste prematuro, entupimentos e até problemas mecânicos que comprometem o aparelho.

Assim, cuidar da máquina de lavar e respeitar suas limitações é essencial para prolongar sua vida útil, evitar gastos com consertos e assegurar roupas sempre limpas e conservadas. Com isso, a máquina continuará sendo uma aliada eficiente no dia a dia da casa.

7 itens que não devem ser lavados na máquina de lavar roupas

Antes de detalhar os itens, é importante destacar que a máquina de lavar possui limitações quanto aos tipos de tecidos e objetos que pode receber. Ignorar essas restrições pode causar danos físicos às peças, assim como prejuízos à própria máquina, afetando sua performance e vida útil.

Além disso, alguns itens possuem estruturas delicadas ou materiais que se deterioram com o processo de lavagem mecânica e uso de água em alta velocidade. Conhecer esses itens evita transtornos e garante que o uso da máquina ocorra sempre de forma segura e eficiente.

Saiba mais: Nova Ram Dakota é apresentada e desafia Hilux e Ranger

Roupas com bordados delicados ou apliques

Peças com bordados, paetês ou apliques sofrem com o atrito e agitação da máquina de lavar, o que pode causar descolamento, desfiamento e perda de detalhes. O movimento intenso pode soltar as costuras e danificar o trabalho manual ou industrial presente na peça.

Além disso, esses elementos soltos podem entupir a máquina, comprometendo seu funcionamento. Por isso, a lavagem à mão ou o uso de sacos protetores específicos são alternativas recomendadas para preservar a integridade dessas roupas.

Roupas íntimas de renda ou tecidos muito finos

Roupas íntimas confeccionadas em renda ou materiais extremamente delicados exigem cuidado especial, pois a máquina pode rasgar ou deformar esses tecidos. A agitação mecânica, assim como a centrifugação, pode desgastar fibras frágeis e comprometer o ajuste das peças.

Usar ciclo delicado, além de separar essas peças em sacos protetores, pode até minimizar os danos, mas, em geral, a lavagem manual continua sendo o método mais seguro para conservar essas roupas, que são muito delicadas.

Roupas com enchimento, como casacos e jaquetas

Casacos, jaquetas e outras peças com enchimento interno sofrem com a lavagem em máquinas comuns, pois a água e a agitação podem comprometer a distribuição do enchimento, deixando-o irregular ou aglomerado.

Além disso, a umidade prolongada pode causar mau cheiro e formação de fungos no interior da peça. Para esse tipo de roupa, o ideal é usar lavanderias especializadas ou ciclos específicos indicados pelos fabricantes, que controlam temperatura e tempo de lavagem, garantindo preservação.

Calçados

Calçados, mesmo os de tecido, não devem ir à máquina de lavar, porque o processo pode danificar a estrutura, solados e acabamentos. Além disso, o impacto repetido pode soltar partes coladas ou costuradas, além de causar desgaste prematuro. Para a limpeza, recomenda-se a lavagem manual.

Saiba mais: Estes são os melhores alimentos para plantar na horta em agosto: mês de abundância!

Tapetes e cortinas pesadas

Tapetes e cortinas de tecidos pesados ou com enchimentos podem comprometer o equilíbrio da máquina, causando vibrações excessivas e até danos mecânicos. O peso e a retenção de água dificultam a centrifugação adequada e podem causar falhas no funcionamento.

Almofadas e travesseiros

Almofadas e travesseiros, principalmente os de espuma ou com enchimento sintético, não devem ser lavados em máquinas comuns, pois o processo pode deformar ou quebrar o material interno. Além disso, a lavagem inadequada pode deixar os itens úmidos por dentro.

Com o tempo, isso acaba favorecendo o surgimento de mofo e odores desagradáveis. Em geral, recomenda-se limpeza a seco ou uso de capas removíveis laváveis para conservar a higiene e a forma desses tecidos.

Roupas com zíperes, botões ou acessórios metálicos

Peças que possuem muitos acessórios metálicos, como zíperes e botões, podem causar riscos tanto ao tecido quanto à máquina. Os metais podem enferrujar, manchar roupas próximas ou até arranhar o tambor da máquina.

Além disso, esses elementos podem soltar-se e entupir o sistema de drenagem. Para preservar essas roupas, o ideal é fechar todos os zíperes e proteger as peças em sacos para lavagem ou optar pela lavagem manual.

Saiba mais: Hyundai i30 é visto em testes e pode receber novo facelift