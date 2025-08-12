Toyota apresenta o Prius híbrido plug-in flex no Brasil

A Toyota do Brasil está prestes a apresentar algo bem empolgante: o protótipo do Prius híbrido plug-in flex na Fenasucro & Agrocana 2025, de 12 a 15 de agosto, em Sertãozinho (SP). Imagine um carro que combina um motor elétrico que você pode recarregar na tomada com um motor flex que aceita tanto gasolina quanto etanol. É uma inovação que promete balançar o mercado!

Esse lançamento é parte da estratégia global “multipathway” da Toyota, que busca soluções variadas para diminuir as emissões de carbono em diferentes partes do mundo. No Brasil, com a popularidade do etanol, essa proposta é mais relevante do que nunca. Afinal, por aqui, temos um combustível renovável que já é bem conhecido.

E o que isso significa na prática? Segundo a montadora, o Prius plug-in flex pode reduzir em até 90% as emissões de CO₂ quando abastecido com etanol e a bateria está completamente carregada. Isso é muito bacana e mostra o quanto a Toyota está comprometida em oferecer uma mobilidade mais sustentável, alinhando-se à infraestrutura local de biocombustíveis.

O que esperar na feira

No estande de 150 m² da Toyota na feira, os visitantes poderão ver de perto o novo protótipo e outros modelos que estarão no lineup, como a robusta Hilux, o SUV SW4 e o Corolla Cross híbrido flex full. E olha só: o Prius vai até gerar energia para preparar café expresso durante o evento! Imagina a cena: você dá uma volta no carro e ainda toma um café feito com energia do próprio Prius. Sensacional, né?

A trajetória da Toyota no Brasil

Essa não é a primeira vez que a Toyota marca presença de forma impactante no mercado brasileiro. O sistema híbrido flex fez sua estreia no sedã Corolla em 2019, seguido pelo SUV Corolla Cross. E a marca não está parada! Tem um investimento de R$ 11,5 bilhões até 2030 em modelos híbridos flex, incluindo o lançamento do Yaris Cross neste ano. Isso mostra um compromisso real com a inovação no setor.

Para colocar tudo em perspectiva, a Toyota já vendeu mais de 23 milhões de veículos eletrificados pelo mundo e estima ter evitado a emissão de 176 milhões de toneladas de CO₂ até agora. É uma demonstração clara de liderança no desenvolvimento de tecnologias que ajudam a combater as mudanças climáticas, e é ótimo saber que estamos seguindo esse caminho no Brasil também.

Roberto Braun, o diretor de Comunicação e porta-voz de ESG da Toyota Brasil, destaca que o lançamento do protótipo reforça o pioneirismo da marca e seu compromisso com uma mobilidade que gera impacto positivo.

Acho que todos nós, apaixonados por carros, estamos ansiosos para ver como essa nova tecnologia vai mudar nossa relação com um dos nossos maiores prazeres: dirigir!