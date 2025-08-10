Os carros mais vendidos até agosto de 2025 segundo a Fipe

O mercado automotivo começou agosto com tudo, trazendo algumas mudanças bem legais nas vendas. O campeão de vendas? O Hyundai HB20, que voou alto, ampliando suas vendas em mais de 130% comparado a julho. Sabe aquele momento em que você precisa de um carro que combina bem com o dia a dia e as aventuras de final de semana? Pois é, o HB20 foi emplacado 3.706 vezes nos primeiros dez dias de agosto e, no acumulado do ano, já contabiliza 46.098 unidades vendidas.
Na cola do HB20, está o Volkswagen Polo, que se manteve firme. Mesmo com o novo Tera se juntando à festa e competindo por atenção, o Polo vendeu 3.262 unidades, sendo que a maioria corresponde à versão Tracker, que anda por menos de R$ 85 mil. Para quem busca conforto e tecnologia, esse modelo é uma baita escolha.
Logo atrás, temos a Fiat Strada, com 3.196 unidades vendidas, só 66 a menos que o Polo. E não podemos deixar de mencionar o Fiat Argo, que, com 2.772 vendas, se destaca entre os concorrentes.
Entre os SUVs, o Toyota Corolla Cross está no topo, com 2.251 emplacamentos em agosto. A disputa tá pegando fogo, já que o Volkswagen T-Cross logo em seguida, fechou o mês com 2.098 unidades, e o Hyundai Creta fez por onde, somando 2.037.
Outros nomes que estão dando o que falar são o Nissan Kicks, que registrou 1.453 vendas, e o Fiat Mobi, que, após um início devagar, se recuperou e conseguiu 1.705 unidades. E você que já passou por um trânsito pesado, sabe como o Mobi pode ser prático nas apertadas.
Dando destaque aos novos lançamentos, o Fiat Fastback também merece aplausos, desbancando o Volkswagen Nivus com suas 1.451 unidades emplacadas. O Fiat Pulse seguiu firme, vendendo 1.312 unidades, à frente do Volkswagen Tera, que fechou com 1.166.
Vamos dar uma olhada geral no ranking dos carros mais vendidos do Brasil em agosto:
Ranking dos Carros Mais Vendidos em Agosto de 2025
|Posição
|Modelo
|Vendas
|1
|Hyundai HB20
|3.706
|2
|Volkswagen Polo
|3.262
|3
|Fiat Strada
|3.196
|4
|Fiat Argo
|2.772
|5
|Toyota Corolla Cross
|2.251
|6
|Volkswagen T-Cross
|2.098
|7
|Hyundai Creta
|2.037
|8
|Fiat Mobi
|1.705
|9
|Renault Kwid
|1.468
|10
|Nissan Kicks
|1.453
|11
|Fiat Fastback
|1.451
|12
|Volkswagen Saveiro
|1.442
|13
|Volkswagen Nivus
|1.313
|14
|Fiat Pulse
|1.312
|15
|Chevrolet Tracker
|1.306
|16
|Chevrolet Onix
|1.203
|17
|Volkswagen Tera
|1.166
|18
|Honda HR-V
|1.135
|19
|Toyota Hilux
|1.100
|20
|Chevrolet Onix Plus
|1.014
|21
|Jeep Compass
|985
|22
|Volkswagen Virtus
|912
|23
|BYD Dolphin Mini
|857
|24
|Fiat Toro
|740
|25
|Ford Ranger
|705
|26
|Chevrolet S10
|614
Esses números bons refletem a variedade que existe no mercado e como cada modelo tem seu espaço. Sempre bom ficar de olho nas novidades e aproveitar as melhores ofertas!