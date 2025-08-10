Mundo Automotivo

Os carros mais vendidos até agosto de 2025 segundo a Fipe

Autor Rodrigo Campos
Foto: Divulgação/Hyundai Hmb Caoa Ricardo Jafet

O mercado automotivo começou agosto com tudo, trazendo algumas mudanças bem legais nas vendas. O campeão de vendas? O Hyundai HB20, que voou alto, ampliando suas vendas em mais de 130% comparado a julho. Sabe aquele momento em que você precisa de um carro que combina bem com o dia a dia e as aventuras de final de semana? Pois é, o HB20 foi emplacado 3.706 vezes nos primeiros dez dias de agosto e, no acumulado do ano, já contabiliza 46.098 unidades vendidas.

Na cola do HB20, está o Volkswagen Polo, que se manteve firme. Mesmo com o novo Tera se juntando à festa e competindo por atenção, o Polo vendeu 3.262 unidades, sendo que a maioria corresponde à versão Tracker, que anda por menos de R$ 85 mil. Para quem busca conforto e tecnologia, esse modelo é uma baita escolha.

Logo atrás, temos a Fiat Strada, com 3.196 unidades vendidas, só 66 a menos que o Polo. E não podemos deixar de mencionar o Fiat Argo, que, com 2.772 vendas, se destaca entre os concorrentes.

Entre os SUVs, o Toyota Corolla Cross está no topo, com 2.251 emplacamentos em agosto. A disputa tá pegando fogo, já que o Volkswagen T-Cross logo em seguida, fechou o mês com 2.098 unidades, e o Hyundai Creta fez por onde, somando 2.037.

Outros nomes que estão dando o que falar são o Nissan Kicks, que registrou 1.453 vendas, e o Fiat Mobi, que, após um início devagar, se recuperou e conseguiu 1.705 unidades. E você que já passou por um trânsito pesado, sabe como o Mobi pode ser prático nas apertadas.

Dando destaque aos novos lançamentos, o Fiat Fastback também merece aplausos, desbancando o Volkswagen Nivus com suas 1.451 unidades emplacadas. O Fiat Pulse seguiu firme, vendendo 1.312 unidades, à frente do Volkswagen Tera, que fechou com 1.166.

Vamos dar uma olhada geral no ranking dos carros mais vendidos do Brasil em agosto:

Ranking dos Carros Mais Vendidos em Agosto de 2025

PosiçãoModeloVendas
1Hyundai HB203.706
2Volkswagen Polo3.262
3Fiat Strada3.196
4Fiat Argo2.772
5Toyota Corolla Cross2.251
6Volkswagen T-Cross2.098
7Hyundai Creta2.037
8Fiat Mobi1.705
9Renault Kwid1.468
10Nissan Kicks1.453
11Fiat Fastback1.451
12Volkswagen Saveiro1.442
13Volkswagen Nivus1.313
14Fiat Pulse1.312
15Chevrolet Tracker1.306
16Chevrolet Onix1.203
17Volkswagen Tera1.166
18Honda HR-V1.135
19Toyota Hilux1.100
20Chevrolet Onix Plus1.014
21Jeep Compass985
22Volkswagen Virtus912
23BYD Dolphin Mini857
24Fiat Toro740
25Ford Ranger705
26Chevrolet S10614

Esses números bons refletem a variedade que existe no mercado e como cada modelo tem seu espaço. Sempre bom ficar de olho nas novidades e aproveitar as melhores ofertas!

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

