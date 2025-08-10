Os carros mais vendidos até agosto de 2025 segundo a Fipe

O mercado automotivo começou agosto com tudo, trazendo algumas mudanças bem legais nas vendas. O campeão de vendas? O Hyundai HB20, que voou alto, ampliando suas vendas em mais de 130% comparado a julho. Sabe aquele momento em que você precisa de um carro que combina bem com o dia a dia e as aventuras de final de semana? Pois é, o HB20 foi emplacado 3.706 vezes nos primeiros dez dias de agosto e, no acumulado do ano, já contabiliza 46.098 unidades vendidas.

Na cola do HB20, está o Volkswagen Polo, que se manteve firme. Mesmo com o novo Tera se juntando à festa e competindo por atenção, o Polo vendeu 3.262 unidades, sendo que a maioria corresponde à versão Tracker, que anda por menos de R$ 85 mil. Para quem busca conforto e tecnologia, esse modelo é uma baita escolha.

Logo atrás, temos a Fiat Strada, com 3.196 unidades vendidas, só 66 a menos que o Polo. E não podemos deixar de mencionar o Fiat Argo, que, com 2.772 vendas, se destaca entre os concorrentes.

Entre os SUVs, o Toyota Corolla Cross está no topo, com 2.251 emplacamentos em agosto. A disputa tá pegando fogo, já que o Volkswagen T-Cross logo em seguida, fechou o mês com 2.098 unidades, e o Hyundai Creta fez por onde, somando 2.037.

Outros nomes que estão dando o que falar são o Nissan Kicks, que registrou 1.453 vendas, e o Fiat Mobi, que, após um início devagar, se recuperou e conseguiu 1.705 unidades. E você que já passou por um trânsito pesado, sabe como o Mobi pode ser prático nas apertadas.

Dando destaque aos novos lançamentos, o Fiat Fastback também merece aplausos, desbancando o Volkswagen Nivus com suas 1.451 unidades emplacadas. O Fiat Pulse seguiu firme, vendendo 1.312 unidades, à frente do Volkswagen Tera, que fechou com 1.166.

Vamos dar uma olhada geral no ranking dos carros mais vendidos do Brasil em agosto:

Ranking dos Carros Mais Vendidos em Agosto de 2025

Posição Modelo Vendas 1 Hyundai HB20 3.706 2 Volkswagen Polo 3.262 3 Fiat Strada 3.196 4 Fiat Argo 2.772 5 Toyota Corolla Cross 2.251 6 Volkswagen T-Cross 2.098 7 Hyundai Creta 2.037 8 Fiat Mobi 1.705 9 Renault Kwid 1.468 10 Nissan Kicks 1.453 11 Fiat Fastback 1.451 12 Volkswagen Saveiro 1.442 13 Volkswagen Nivus 1.313 14 Fiat Pulse 1.312 15 Chevrolet Tracker 1.306 16 Chevrolet Onix 1.203 17 Volkswagen Tera 1.166 18 Honda HR-V 1.135 19 Toyota Hilux 1.100 20 Chevrolet Onix Plus 1.014 21 Jeep Compass 985 22 Volkswagen Virtus 912 23 BYD Dolphin Mini 857 24 Fiat Toro 740 25 Ford Ranger 705 26 Chevrolet S10 614

Esses números bons refletem a variedade que existe no mercado e como cada modelo tem seu espaço. Sempre bom ficar de olho nas novidades e aproveitar as melhores ofertas!