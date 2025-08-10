Mundo Automotivo

Haval Raptor PHEV 2026 será apresentado em 19 de agosto na China

Autor Rodrigo Campos
Crédito da imagem: GWM

A GWM está com a expectativa lá em cima, preparando o lançamento do novo Haval Raptor PHEV 2026. A revelação acontece em 19 de agosto e promete impressionar os amantes de SUVs elétricos. Com um design mais sofisticado e um desempenho que promete agradar tanto os apaixonados por aventura quanto os que buscam economia.

Um dos grandes atrativos é a bateria de 35,43 kWh, que dá ao Raptor a capacidade de rodar até 200 km apenas no modo elétrico. Isso quer dizer que, para quem não quer gastar com combustível, a opção é super vantajosa. Além disso, a marca também oferece baterias menores para quem busca uma alternativa mais econômica, sem abrir mão de uma boa autonomia.

Para quem adora os detalhes de design, o estilo do Haval se mantém robusto, mas com um toque moderno. Os faróis quadrados e um novo conjunto de lanternas retangulares deixam o visual bem agressivo. O logotipo "GWM" na parte traseira e as opções de cores, que variam do clássico branco ao vibrante verde menta, são realmente um charme. E com dimensões generosas, o espaço interno é ideal para aqueles passeios mais longos com a família ou amigos.

Entrando na cabine, o que pula aos olhos é a tecnologia. Substitua o tradicional painel por um digital e uma tela multimídia gigante, além de 20 botões físicos para facilitar ajustes rápidos. E se você costuma viajar com bebidas, vai curtir o refrigerador embutido, que é um diferencial e tanto. Os bancos aquecidos e ajustáveis eletricamente, junto com um monte de porta-objetos, mostram que a GWM sabe como combinar aventura e conforto.

Agora, se você pensa em potência, o Raptor vem com um sistema híbrido de segunda geração, chamado Hi4, que entrega 443 cv e impressionantes 750 Nm de torque. Ele consegue acelerar de 0 a 100 km/h em menos de seis segundos. Isso significa que, quando você pisar fundo, a resposta é rápida, tanto na cidade quanto em terrenos mais complicados.

E a segurança e conforto não ficam de fora, com recursos avançados como piloto automático que aprende a navegar e estacionamento remoto. O Raptor PHEV 2026 não está chegando só para fazer volume, mas para competir de igual para igual entre os SUVs híbridos premium do mercado.

Fora isso, a GWM anunciou que vai começar a produção nacional em Iracemápolis, mostrando que está apostando de verdade no Brasil. Para quem ama dirigir e está sempre de olho nas novidades, essa é uma que vale a pena acompanhar!

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

