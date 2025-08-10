As motos mais vendidas até agosto de 2025 segundo a Fipe

No início de agosto, as vendas de motos no Brasil mostram que a Honda CG 160 continua firme na liderança, com impressionantes 11.062 unidades vendidas apenas nesse mês. Até agora, já são 279.035 motos emplacadas em 2025. É um número que demonstra o amor dos brasileiros pela robustez e confiabilidade da CG, não é mesmo?

Logo atrás, a Honda Biz aparece como uma forte concorrente, com 5.672 vendas no mês, totalizando 157.646 unidades desde janeiro. Uma verdadeira máquina de vendas, muito popular pela sua praticidade no dia a dia!

A Honda NXR 160 Bros não fica para trás, registrando 4.372 unidades vendidas. Essa moto é ideal para quem busca um pouco mais de aventura e conforto nas estradas. E ainda tem a Honda Pop 110i, que seguiu de perto com 4.252 vendas, sendo uma das queridinhas para quem precisa de uma scooter ágil nas cidades.

Na quinta posição, a Mottu Sport 110i fez bonito, vendendo 2.958 motos em julho, um aumento de 14% em comparação com o mês anterior. Olha só, quem anda de moto nas ruas sabe como é importante ter um modelo esperto e que não te deixa na mão!

O top 6 é fechado pela Yamaha YBR 150, que emplacou 2.276 unidades. Essa moto tem seu espaço garantido entre os apaixonados por duas rodas que buscam um bom equilíbrio entre desempenho e conforto.

Subindo mais um pouco na lista, temos a Honda CB 300F, com 1.568 emplacamentos, enquanto a Yamaha Fazer 250 vem logo depois, com 1.169 unidades. Não dá para esquecer a Honda PCX 160, que ficou em nono lugar, vendendo 1.152 motos, e a Shineray XY 125, que fechou o ranking dos dez mais vendidos com 1.145 unidades.

De acordo com a Fenabrave, entre janeiro e julho deste ano, a Honda lidera o mercado brasileiro de motos, com nada menos que 824.011 unidades vendidas. Em segundo lugar, a Yamaha, com 173.939 motos aproveitando a onda do mercado, seguida pela Shineray com 70.536 veículos.

Ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:

Honda CG 160 – 11.062 Honda Biz – 5.672 Honda NXR 160 Bros – 4.372 Honda Pop 110i – 4.252 Mottu Sport 110i – 2.958 Yamaha YBR 150 – 2.276 Honda CB 300F – 1.568 Yamaha Fazer 250 – 1.169 Honda PCX 160 – 1.152 Shineray XY 125 – 1.145

A classificação é uma reflexão do carinho que os brasileiros têm pelas motos, seja por práticas diárias ou para encarar longos passeios nas estradas. Dividir a estrada com uma dessas máquinas é sempre uma experiência refrescante!