Citroën Basalt tem desconto de até R$ 25,8 mil para PcD em agosto

O Citroën Basalt é uma boa pedida para quem está em busca de um carro na categoria PCD, e a boa notícia é que ele está disponível em todas as suas versões. Em agosto, os preços continuam os mesmos de julho, então dá para considerar essa opção com calma e sem pressa.

Para quem não está por dentro, as versões Feel 1.0 MT e Feel 1.0 T200 CVT contam com isenção proporcional de ICMS e isenção total de IPI. Já a versão topo de linha, a Shine 1.0 T200 CVT, apenas garante a isenção federal, já que seu preço passa do teto de R$ 120 mil para o ICMS.

Agora vamos falar de valores. A versão Feel 1.0 MT, que na tabela sai por R$ 101.490, fica por R$ 80.888 para o público PCD. Isso significa um desconto de R$ 20.602! Já a Feel 1.0 T200 CVT, com preço de tabela de R$ 118.290, vai para R$ 92.440, uma economia ainda maior de R$ 25.850.

E se você está pensando na versão Shine 1.0 T200 CVT, saiba que o valor cheio é de R$ 122.100, mas com a isenção federal você consegue adquirir por R$ 105.389, com um descontão de R$ 16.711.

O que muitos não sabem é que a versão mais básica, a Feel 1.0 MT, traz o motor 1.0 Firefly aspirado, conhecido por seu bom custo-benefício. Ele é semelhante ao motor do Fiat Argo, com 3 cilindros, 6 válvulas e pode alcançar até 75 cavalos de potência a 6.000 rpm, entregando um torque máximo de 10,7 kgfm a 3.250 rpm.

E já que estamos falando de desempenho, as versões Feel Turbo e Shine Turbo vêm equipadas com o motor 1.0 turbo, que é bem potente – são 130 cavalos de potência e 20,4 kgfm de torque. E o câmbio? Para esses modelos, é automático de 7 marchas, perfeito para quem enfrenta o dia a dia na cidade.

Outro ponto que vale a pena mencionar é o espaço interno do Basalt. Ele é ideal para quem viaja em família ou precisa de bastante bagagem, já que o porta-malas tem capacidade para 490 litros. O SUV cupê mede 4,34 metros de comprimento, 1,82 m de largura e 1,58 m de altura, com um entre-eixos de 2,64 m. Com essas medidas, dá para ver que é um carro bem generoso!

Aqui estão os preços das configurações do Citroën Basalt para PCD em agosto:

Citroën Basalt para PcD em agosto de 2025:

Configurações Preço geral Preços para PcD Descontos Feel 1.0 MT R$ 101.490 R$ 80.888 R$ 20.602 Feel 1.0 T200 CVT R$ 118.290 R$ 92.440 R$ 25.850 Shine 1.0 T200 CVT R$ 122.100 R$ 105.389 R$ 16.711

Então, se você está no mercado em busca de um SUV que entrega bom espaço, desempenho e economia, o Citroën Basalt definitivamente vale a pena conferir.