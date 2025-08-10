Ficha técnica, preço e equipamentos do Fipe Carros

A Fiat Toro Volcano Diesel 2026 está chamando a atenção no cenário automotivo brasileiro, e não é à toa. Essa picape, que se posiciona como uma excelente escolha em termos de custo-benefício, fica logo atrás da versão mais completa, a Ranch. Com um design atualizado para a linha 2026, a Toro apresenta para-choques mais recortados e linhas horizontais que ressaltam um visual robusto e largo. O preço sugerido para essa belezura é de R$ 210.490.

Depois de quase uma década de estrada, a Fiat finalmente trocou os freios a tambor da Toro por freios a disco nas rodas traseiras. Essa mudança é um upgrade e tanto, garantido mais segurança e eficiência ao dirigir, principalmente para quem pega estrada com frequência.

A Toro 2026 tem dimensões impressionantes: são 4,95 metros de comprimento, 1,84 metro de largura e 1,68 metro de altura, com uma distância entre-eixos de 2,98 metros. A caçamba, que é uma mão na roda para quem precisa de espaço, tem capacidade para 937 litros, ideal para carregar tudo que você precisar.

Motorização e Desempenho

O coração da Toro Volcano Diesel é um potente motor 2.2 turbodiesel de quatro cilindros. Ele entrega 200 cavalos de potência e impressionantes 45,9 kgfm de torque. A transmissão automática com nove marchas combina com a tração nas quatro rodas, oferecendo uma experiência de direção suave e segura. Para os que são apaixonados por eficiência, o consumo varia: cerca de 10,2 km/l na cidade e até 13 km/l na estrada. Não dá para negar que quem enfrenta o trânsito do dia a dia vai valorizar esses números.

Equipamentos e Conforto

A Fiat não poupou esforços para deixar a Toro Volcano Diesel 2026 cheia de recursos. Ela vem com rodas de liga leve aro 18, um sistema multimídia de ponta que integra Android Auto e Apple CarPlay sem fio, e até um navegador nativo. Além disso, são muitos os detalhes que garantem conforto, como bancos de couro, sensor de chuva, e um volante multifuncional com ajuste de altura e profundidade. Para quem se preocupa com tecnologia ao dirigir, a função de carregamento por indução e o controle de cruzeiro também estão presentes.

Outro ponto que faz a diferença é a segurança: a Toro conta com seis airbags, bloqueio eletrônico de diferencial e sensores de estacionamento, tanto na frente quanto atrás, facilitando manobras em espaços apertados.

Ficha Técnica da Fiat Toro Volcano Diesel 2026

Aqui está um resumo das especificações que fazem essa picape tão interessante:

Motorização: 2.2 turbodiesel

2.2 turbodiesel Potência: 200 cv

200 cv Torque: 45,9 kgfm

45,9 kgfm Consumo: 10,5 km/l (cidade) e 13,6 km/l (estrada)

10,5 km/l (cidade) e 13,6 km/l (estrada) Velocidade máxima: 201 km/h

201 km/h Câmbio: Automático

Automático Tração: 4×4

Essa combinação de potência, espaço e tecnologia fez da Fiat Toro Volcano Diesel 2026 uma opção atraente para quem quer um carro que funcione tanto para o dia a dia quanto para aventuras. Se você não abre mão de um carro que tem estilo, performance e uma pitada de conforto, a Toro pode ser a picape que você estava procurando.