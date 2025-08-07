Record reapresenta A escrava Isaura em 1º de setembro

A emissora Record anunciou uma reexibição especial da novela “A Escrava Isaura,” marcada para começar no dia 1º de setembro, às 15h30. Essa nova apresentação visa comemorar os 150 anos da publicação do famoso livro de Bernardo Guimarães e promete trazer uma versão modernizada da trama.

A nova edição incluirá uma série de melhorias técnicas, como imagem remasterizada, formato widescreen (16:9) e remixagem de áudio. Além disso, ajustes visuais foram realizados com o uso de inteligência artificial. A abertura também será inédita, e a quantidade de capítulos foi reduzida, buscando uma narrativa mais dinâmica e envolvente para o público atual.

Originalmente exibida em 2004, “A Escrava Isaura” foi um dos principais sucessos da emissora nos anos 2000, sendo licenciada para mais de 100 países, incluindo Rússia, Venezuela e Angola. Esse sucesso internacional ajudou a destacar a produção da Record como uma referência no cenário da dramaturgia brasileira, além do que era produzido pela Rede Globo.

No elenco, Bianca Rinaldi retorna ao papel de Isaura, uma jovem que luta por sua liberdade após ser criada como dama, mas sem obter a liberdade formal que lhe é devida. Sua atuação recebeu muitos elogios na versão original da novela. O elenco conta também com nomes como Leopoldo Pacheco, Patrícia França, Mayara Magri, Renata Domingues e Maria Ribeiro, que interpretaram personagens marcantes na trama.

A história, ambientada no século XIX, aborda temas sociais que continuam relevantes hoje, como escravidão, desigualdades sociais e a luta pela liberdade e dignidade. Isaura, que é filha de uma escrava liberta e de um homem livre, enfrenta a perseguição de Leôncio, herdeiro do senhorio da fazenda onde vive. Ao longo da narrativa, ela encontra apoio no idealista Álvaro, com quem desenvolve um romance, enquanto busca preservar sua integridade e enfrentar as dificuldades impostas pela sociedade da época.