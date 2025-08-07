Fiat Mobi apresenta 98% de dependência em vendas

O cenário automobilístico brasileiro segue cheio de movimentações. Em julho, as vendas diretas dominaram o mercado, atingindo impressionantes 49,8% dos 229.948 automóveis e comerciais leves emplacados. Para você que adora números, isso é uma maré alta! A Fiat continua com sua maré favorável, ocupando o primeiro lugar no ranking de marcas, com 29,72% de participação. Logo atrás, estão a Volkswagen e a Chevrolet, com 20,22% e 10,92%, respectivamente.

Falando sobre os carros que mais rolaram nas ruas, o VW Polo confirmou sua posição de líder, com 8.046 unidades emplacadas, seguido bem de perto pelos Fiat Mobi e Argo. Um pequeno detalhe curioso: o Mobi teve apenas 203 emplacamentos no varejo, o que mostra como ele depende bastante das vendas diretas. Quem já enfrentou o trânsito sabe que um carro pequeno, ágil e econômico pode fazer toda a diferença!

Entre os SUVs/Crossovers, o VW T-Cross seguiu firme em sua trajetória, ocupando o quarto lugar com 5.036 unidades. Sem dúvida, um carro que está conquistando cada vez mais os corações dos motoristas brasileiros.

Mas os números não param por aí. O Toyota Corolla Cross reassumiu a liderança entre os SUVs médios com 3.313 vendas, deixando para trás o Jeep Compass. Já no segmento de sedãs, o VW Virtus foi um destaque, repetindo sua liderança e confirmando que tem um espaço garantido na garagem de muitos.

O mercado de comerciais leves também não ficou atrás. A Fiat Strada reinou com 8.993 unidades, garantindo sua posição, enquanto a VW Saveiro ficou em segundo lugar com 5.417. Aposto que, para quem já utilizou uma dessas picapes, a praticidade e a versatilidade são o que fazem a diferença na hora de escolher.

Agora, se você é fã de números detalhados, aqui estão os dados das vendas diretas para alguns dos modelos mais vendidos:

Vendas Diretas (Modelos Mais Vendidos)

1º – VW Polo

Vendas: 8.046

% Total: 62,18%

2º – Fiat Mobi

Vendas: 7.896

% Total: 97,49%

3º – Fiat Argo

Vendas: 7.144

% Total: 71,68%

4º – VW T-Cross

Vendas: 5.036

% Total: 55,82%

5º – Chevrolet Onix

Vendas: 3.548

% Total: 46,14%

Entre os veículos que mais encantam, a presença dos SUVs tem sido constante, especialmente com o Corolla Cross chamando a atenção. Para os que adoram viagens ou carregar a família, a disponibilidade de modelos como o Toyota Hilux e a Fiat Toro entre os comerciais leves garante opções interessantes para quem precisa de um carro robusto.

Esses números refletem a verdade sobre o que está em alta nas estradas brasileiras e nos corações dos motoristas. O que você acha do ranking? Algum favorito que você gostaria de acrescentar?