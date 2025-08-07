Desative estas 7 funções inúteis do seu smartphone Samsung para deixá-lo mais rápido e sem travar

Algumas funções do Samsung só ficam ativadas para gastar bateria e deixar o celular pesado, por isso podem ser desativadas.

Os aparelhos da Samsung estão entre os mais populares no Brasil e no mundo, reconhecidos por sua qualidade, design moderno e grande variedade de modelos. A empresa sul-coreana investe constantemente em tecnologia para oferecer smartphones repletos de funções úteis.

No entanto, muitos desses recursos vêm ativados por padrão e nem sempre atendem às necessidades de todos os usuários. Em alguns casos, essas funções consomem bateria, memória e processamento, o que compromete o desempenho geral do aparelho.

Por isso, conhecer melhor o que cada funcionalidade faz e saber como desativar o que não é necessário pode deixar o celular mais rápido, leve e eficiente. Essa prática otimiza o uso do sistema e melhora a experiência do usuário com seu dispositivo Samsung.

7 funções que você deve desativar para deixar seu Samsung mais rápido

Desempenho e velocidade são características cada vez mais valorizadas em qualquer smartphone. Com o tempo, mesmo aparelhos potentes da Samsung podem apresentar lentidão se o sistema ficar sobrecarregado com recursos que o usuário não utiliza.

Ao desativar algumas funções desnecessárias, o dispositivo ganha em fluidez, economiza bateria e responde melhor aos comandos. A seguir, veja sete recursos que você pode desativar com segurança para melhorar o desempenho do seu Samsung, com orientações passo a passo para cada um.

1. Atualizações automáticas de aplicativos

Embora convenientes, as atualizações automáticas consomem processamento e internet em segundo plano, o que pode deixar o aparelho mais lento.

Como desativar:

Acesse a Play Store

Toque no ícone do perfil no canto superior direito

Vá em “Configurações”

Selecione “Preferências de rede”

Toque em “Atualizar apps automaticamente”

Escolha “Não atualizar apps automaticamente”

2. Animações do sistema

As animações tornam a interface mais fluida visualmente, mas exigem do processador e podem causar lentidão.

Como desativar:

Vá em “Configurações”

Toque em “Sobre o telefone”

Clique em “Informações do software”

Toque 7 vezes em “Número da versão” para ativar as opções de desenvolvedor

Volte e entre em “Opções do desenvolvedor”

Reduza ou desative as três animações: “Escala de animação da janela”, “Escala de transição” e “Escala de duração do animador”

3. Serviços de localização

O GPS consome bastante bateria e recursos, principalmente quando vários aplicativos o utilizam em segundo plano.

Como desativar:

Acesse “Configurações”

Vá em “Localização”

Desative o botão principal para impedir o uso geral do GPS

Ou toque em “Permissões do app” e controle individualmente quais apps podem acessar sua localização

4. Sincronização automática

A sincronização automática de contas como Google, Samsung, e-mail e redes sociais consome dados, memória e bateria.

Como desativar:

Vá em “Configurações”

Toque em “Contas e backup”

Em seguida, selecione “Gerenciar contas”

Toque na conta desejada e desmarque a opção de sincronização automática

5. Recursos da Bixby

A assistente Bixby, embora útil para alguns, consome RAM e processamento mesmo quando não é usada.

Como desativar:

Pressione o botão lateral e vá em “Configurações” da Bixby

Desative a opção “Usar o botão lateral para Bixby”

Vá até a tela inicial, pressione e segure até aparecer o menu de personalização

Deslize até a tela da Bixby e desative o painel

6. Always On Display

Esse recurso mantém parte da tela ligada com informações básicas mesmo com o aparelho bloqueado, consumindo bateria e processador.

Como desativar:

Acesse “Configurações”

Vá em “Tela de bloqueio”

Toque em “Always On Display”

Desative a opção principal

7. Apps em segundo plano

Vários aplicativos continuam funcionando mesmo após fechados, utilizando memória e afetando o desempenho.

Como desativar:

Vá em “Configurações”

Toque em “Cuidados com o dispositivo”

Selecione “Bateria”

Vá em “Limites de uso em segundo plano”

Em “Apps inativos”, adicione os que você não usa com frequência

Ao aplicar essas configurações, o desempenho do seu Samsung melhora de forma significativa. Além disso, o celular ganha mais autonomia de bateria e reduz o risco de travamentos, tornando o uso diário mais fluido e agradável.

