Desative estas 7 funções inúteis do seu smartphone Samsung para deixá-lo mais rápido e sem travar

Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiademanha.com.br

Algumas funções do Samsung só ficam ativadas para gastar bateria e deixar o celular pesado, por isso podem ser desativadas.

Os aparelhos da Samsung estão entre os mais populares no Brasil e no mundo, reconhecidos por sua qualidade, design moderno e grande variedade de modelos. A empresa sul-coreana investe constantemente em tecnologia para oferecer smartphones repletos de funções úteis.

No entanto, muitos desses recursos vêm ativados por padrão e nem sempre atendem às necessidades de todos os usuários. Em alguns casos, essas funções consomem bateria, memória e processamento, o que compromete o desempenho geral do aparelho.

Por isso, conhecer melhor o que cada funcionalidade faz e saber como desativar o que não é necessário pode deixar o celular mais rápido, leve e eficiente. Essa prática otimiza o uso do sistema e melhora a experiência do usuário com seu dispositivo Samsung.

7 funções que você deve desativar para deixar seu Samsung mais rápido

Desempenho e velocidade são características cada vez mais valorizadas em qualquer smartphone. Com o tempo, mesmo aparelhos potentes da Samsung podem apresentar lentidão se o sistema ficar sobrecarregado com recursos que o usuário não utiliza.

Ao desativar algumas funções desnecessárias, o dispositivo ganha em fluidez, economiza bateria e responde melhor aos comandos. A seguir, veja sete recursos que você pode desativar com segurança para melhorar o desempenho do seu Samsung, com orientações passo a passo para cada um.

1. Atualizações automáticas de aplicativos

Embora convenientes, as atualizações automáticas consomem processamento e internet em segundo plano, o que pode deixar o aparelho mais lento.

Como desativar:

  • Acesse a Play Store
  • Toque no ícone do perfil no canto superior direito
  • Vá em “Configurações”
  • Selecione “Preferências de rede”
  • Toque em “Atualizar apps automaticamente”
  • Escolha “Não atualizar apps automaticamente”

2. Animações do sistema

As animações tornam a interface mais fluida visualmente, mas exigem do processador e podem causar lentidão.

Como desativar:

  • Vá em “Configurações”
  • Toque em “Sobre o telefone”
  • Clique em “Informações do software”
  • Toque 7 vezes em “Número da versão” para ativar as opções de desenvolvedor
  • Volte e entre em “Opções do desenvolvedor”
  • Reduza ou desative as três animações: “Escala de animação da janela”, “Escala de transição” e “Escala de duração do animador”

3. Serviços de localização

O GPS consome bastante bateria e recursos, principalmente quando vários aplicativos o utilizam em segundo plano.

Como desativar:

  • Acesse “Configurações”
  • Vá em “Localização”
  • Desative o botão principal para impedir o uso geral do GPS
  • Ou toque em “Permissões do app” e controle individualmente quais apps podem acessar sua localização

4. Sincronização automática

A sincronização automática de contas como Google, Samsung, e-mail e redes sociais consome dados, memória e bateria.

Como desativar:

  • Vá em “Configurações”
  • Toque em “Contas e backup”
  • Em seguida, selecione “Gerenciar contas”
  • Toque na conta desejada e desmarque a opção de sincronização automática

5. Recursos da Bixby

A assistente Bixby, embora útil para alguns, consome RAM e processamento mesmo quando não é usada.

Como desativar:

  • Pressione o botão lateral e vá em “Configurações” da Bixby
  • Desative a opção “Usar o botão lateral para Bixby”
  • Vá até a tela inicial, pressione e segure até aparecer o menu de personalização
  • Deslize até a tela da Bixby e desative o painel

6. Always On Display

Esse recurso mantém parte da tela ligada com informações básicas mesmo com o aparelho bloqueado, consumindo bateria e processador.

Como desativar:

  • Acesse “Configurações”
  • Vá em “Tela de bloqueio”
  • Toque em “Always On Display”
  • Desative a opção principal

7. Apps em segundo plano

Vários aplicativos continuam funcionando mesmo após fechados, utilizando memória e afetando o desempenho.

Como desativar:

  • Vá em “Configurações”
  • Toque em “Cuidados com o dispositivo”
  • Selecione “Bateria”
  • Vá em “Limites de uso em segundo plano”
  • Em “Apps inativos”, adicione os que você não usa com frequência

Ao aplicar essas configurações, o desempenho do seu Samsung melhora de forma significativa. Além disso, o celular ganha mais autonomia de bateria e reduz o risco de travamentos, tornando o uso diário mais fluido e agradável.

Nicole Ribeiro

Graduanda em Jornalismo na pela Universidade do Estado de Minas Gerais, formada em Letras - Português também pela UEMG. Redatora freelancer e revisora de artigos e textos acadêmicos. Apaixonada por gatos e pelo conhecimento.

