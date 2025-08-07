Desative estas 7 funções inúteis do seu smartphone Samsung para deixá-lo mais rápido e sem travar

Algumas funções do Samsung só ficam ativadas para gastar bateria e deixar o celular pesado, por isso podem ser desativadas.
Os aparelhos da Samsung estão entre os mais populares no Brasil e no mundo, reconhecidos por sua qualidade, design moderno e grande variedade de modelos. A empresa sul-coreana investe constantemente em tecnologia para oferecer smartphones repletos de funções úteis.
No entanto, muitos desses recursos vêm ativados por padrão e nem sempre atendem às necessidades de todos os usuários. Em alguns casos, essas funções consomem bateria, memória e processamento, o que compromete o desempenho geral do aparelho.
Por isso, conhecer melhor o que cada funcionalidade faz e saber como desativar o que não é necessário pode deixar o celular mais rápido, leve e eficiente. Essa prática otimiza o uso do sistema e melhora a experiência do usuário com seu dispositivo Samsung.
Neste artigo, você confere:
7 funções que você deve desativar para deixar seu Samsung mais rápido
Desempenho e velocidade são características cada vez mais valorizadas em qualquer smartphone. Com o tempo, mesmo aparelhos potentes da Samsung podem apresentar lentidão se o sistema ficar sobrecarregado com recursos que o usuário não utiliza.
Ao desativar algumas funções desnecessárias, o dispositivo ganha em fluidez, economiza bateria e responde melhor aos comandos. A seguir, veja sete recursos que você pode desativar com segurança para melhorar o desempenho do seu Samsung, com orientações passo a passo para cada um.
1. Atualizações automáticas de aplicativos
Embora convenientes, as atualizações automáticas consomem processamento e internet em segundo plano, o que pode deixar o aparelho mais lento.
Como desativar:
- Acesse a Play Store
- Toque no ícone do perfil no canto superior direito
- Vá em “Configurações”
- Selecione “Preferências de rede”
- Toque em “Atualizar apps automaticamente”
- Escolha “Não atualizar apps automaticamente”
2. Animações do sistema
As animações tornam a interface mais fluida visualmente, mas exigem do processador e podem causar lentidão.
Como desativar:
- Vá em “Configurações”
- Toque em “Sobre o telefone”
- Clique em “Informações do software”
- Toque 7 vezes em “Número da versão” para ativar as opções de desenvolvedor
- Volte e entre em “Opções do desenvolvedor”
- Reduza ou desative as três animações: “Escala de animação da janela”, “Escala de transição” e “Escala de duração do animador”
3. Serviços de localização
O GPS consome bastante bateria e recursos, principalmente quando vários aplicativos o utilizam em segundo plano.
Como desativar:
- Acesse “Configurações”
- Vá em “Localização”
- Desative o botão principal para impedir o uso geral do GPS
- Ou toque em “Permissões do app” e controle individualmente quais apps podem acessar sua localização
4. Sincronização automática
A sincronização automática de contas como Google, Samsung, e-mail e redes sociais consome dados, memória e bateria.
Como desativar:
- Vá em “Configurações”
- Toque em “Contas e backup”
- Em seguida, selecione “Gerenciar contas”
- Toque na conta desejada e desmarque a opção de sincronização automática
5. Recursos da Bixby
A assistente Bixby, embora útil para alguns, consome RAM e processamento mesmo quando não é usada.
Como desativar:
- Pressione o botão lateral e vá em “Configurações” da Bixby
- Desative a opção “Usar o botão lateral para Bixby”
- Vá até a tela inicial, pressione e segure até aparecer o menu de personalização
- Deslize até a tela da Bixby e desative o painel
6. Always On Display
Esse recurso mantém parte da tela ligada com informações básicas mesmo com o aparelho bloqueado, consumindo bateria e processador.
Como desativar:
- Acesse “Configurações”
- Vá em “Tela de bloqueio”
- Toque em “Always On Display”
- Desative a opção principal
7. Apps em segundo plano
Vários aplicativos continuam funcionando mesmo após fechados, utilizando memória e afetando o desempenho.
Como desativar:
- Vá em “Configurações”
- Toque em “Cuidados com o dispositivo”
- Selecione “Bateria”
- Vá em “Limites de uso em segundo plano”
- Em “Apps inativos”, adicione os que você não usa com frequência
Ao aplicar essas configurações, o desempenho do seu Samsung melhora de forma significativa. Além disso, o celular ganha mais autonomia de bateria e reduz o risco de travamentos, tornando o uso diário mais fluido e agradável.
