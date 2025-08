BMW anuncia 40 novos modelos da Neue Klasse até 2027

O novo BMW iX3 está chegando e promete revolucionar a marca! Com estreia agendada para setembro no Salão de Munique (IAA Mobility), esse SUV elétrico marca o início de uma nova fase para a BMW. A ideia é unir eficiência energética, design arrojado e conectividade avançada em um só carro, e quem ama carros como nós sabe que essa combinação é essencial nos dias de hoje.

Durante uma coletiva para apresentar os resultados da empresa, o CEO Oliver Zipse não economizou nas palavras quando falou da importância desse lançamento. Para ele, “em setembro, iniciamos uma nova era para a BMW.” E não é exagero! O iX3 vai dar o famoso pontapé inicial em um expansão de portfólio sem precedentes: até 2027, a marca pretende lançar mais de 40 modelos novos e atualizados em todos os segmentos. Isso significa que teremos novidades para todos os gostos, sempre com a nova linguagem de design e tecnologias espetaculares.

E não para por aí! Em 2026, a BMW deve apresentar um sedã baseado na mesma plataforma do iX3, que está cotado para ser o sucessor elétrico do icônico Série 3. Para quem é fã da linha e já conhece a dirigibilidade do Série 3 a combustão, a expectativa é alta! Este modelo também vai receber um upgrade visual e incorporará o novo painel Panoramic iDrive, que promete facilitar ainda mais a vida do motorista, principalmente em situações de trânsito.

Entretanto, nem tudo são flores. O balanço do primeiro semestre de 2025 não foi tão animador, com uma queda de 8% na receita global da BMW em relação ao ano anterior. Isso se deve, em parte, à menor demanda na China e à variação cambial. O cenário econômico não está fácil para ninguém, e quem dirige sabe como isso pode influenciar na hora de escolher um carro novo.

Agora, vamos falar de expectativa. A BMW espera uma recuperação gradual em diversos mercados. A Europa deve ver uma demanda crescente por veículos elétricos e, na China, a competitividade vai aumentar, especialmente com modelos de entrada. Destaque para os EUA, onde a situação está sendo cuidadosamente monitorada. As tarifas impostas durante a administração Trump podem afetar os preços, mas há esperança de que um novo acordo entre EUA e União Europeia alivie um pouco essa situação.

Entre novidades e desafios, o mundo dos carros está sempre mudando, e essa nova fase da BMW promete ser mais um capítulo emocionante dessa história. Fica a expectativa para ver como o iX3 e a nova gama de modelos vão se comportar nas ruas e trazer aquela emoção que só um bom carro pode dar.