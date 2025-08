VW Tera tem primeiro reajuste e custa agora R$ 141 mil

O Volkswagen Tera, que chegou às lojas há pouco mais de dois meses, já foi afetado por um aumento de preço. Todas as suas versões agora estão R$ 1.900 mais caras. A versão de entrada, com motor 1.0 MPI, começa em R$ 105.890, enquanto a versão High TSI pode chegar a R$ 141.890. Essa nova tabela de preços já está disponível no site da montadora.

Esse aumento é curioso, especialmente em um momento em que muitas montadoras estão cortando preços e criando promoções. Enquanto o mercado tenta se adaptar às novas normas do IPI Verde e ao programa Carro Sustentável, o Tera segue seu próprio caminho. Inclusive, a Volkswagen já anunciou diminuições em modelos como Polo e T-Cross, mas o novo SUV de Taubaté ficou de fora dessas promoções.

Quem acompanha o mercado de SUVs sabe que esse reajuste pode fazer diferença. O Fiat Pulse, por exemplo, lançou uma nova versão que custa R$ 98.990, o que deixa o Tera R$ 6.900 acima do concorrente. A mesma situação acontece com a versão 170 TSI, que agora custa R$ 118.890, superando o Renault Kardian Evolution 1.0 Turbo manual, que está a R$ 112.690.

### Equipamentos de Série

O Volkswagen Tera não economiza em recursos de segurança e tecnologia. Todas as versões vêm equipadas com alerta de colisão e frenagem automática. Além disso, conta com a central multimídia VW Play, que tem uma tela de 10 polegadas e um painel de instrumentos digital, o que é um baita diferencial para quem gosta de um console moderno e funcional.

Uma coisa a se notar é que o pacote visual Outfit, que costumava ser oferecido como The Town Edition, não está mais disponível.

### Motorização e Desempenho

Ao escolher o Tera, é bom saber que ele está disponível em quatro versões, com duas opções de motorização. A versão 1.0 MPI traz um motor aspirado de três cilindros, que entrega 77/84 cv e torque de 9,4/10,3 kgfm, sempre com um câmbio manual de cinco marchas. Se você procura mais potência, a versão 170 TSI vem com um motor turbo que gera 109/116 cv e 16,8 kgfm de torque. Essa também tem câmbio manual ou, nas versões Comfort TSI e High, câmbio automático Aisin de seis marchas.

### Dimensões e Espaço

Produzido em Taubaté (SP), o Tera se posiciona entre o Polo e os SUVs Nivus e T-Cross. Com 4.151 mm de comprimento, 1.777 mm de largura e 1.504 mm de altura, ele se mostra espaçoso para a categoria. O entre-eixos de 2.566 mm é o mesmo do Polo e Nivus, garantindo um conforto interessante. E para quem precisa de espaço, o porta-malas oferece 350 litros de capacidade, ideal para aquele final de semana na estrada ou para as compras do mês.