Chery começa pré-venda do Jetour Shanhai L7 Plus em agosto

A Jetour, uma marca que faz parte do grupo Chery, está com tudo para apresentar seu mais novo SUV híbrido, o Shanhai L7 Plus. A grande estreia vai acontecer no Salão do Automóvel de Chengdu, que rola já em agosto. Para quem tá de olho, a pré-venda começa no dia 18 e a expectativa é que o preço fique abaixo de 200 mil yuans, que dá na faixa de 28 mil dólares.

Este SUV chegou com um visual super moderno. A frente é bem destacada, com uma faixa de LED contínua e faróis em forma de “J”, que brincam com a identidade da marca. E na traseira, as lanternas em formato de “T” também fazem referência ao logo da Jetour, trazendo uma unidade de design que chama a atenção.

O tamanho do Shanhai L7 Plus impressiona: são 4,81 metros de comprimento, com uma distância entre-eixos de 2,82 metros. Isso significa espaço de sobra dentro do carro. Ele vai ter versões com 5 ou 7 lugares, e as rodas temporizações podem ser de 19 ou 20 polegadas. É legal notar que a versão de 7 lugares vem com bancos elétricos ajustáveis que, com um simples toque, se transformam numa área de descanso, quase como uma cama de 3 metros. Imagina fazer uma viagem longa e poder dar uma descansada dessas?

Por dentro, o carro não decepciona. Um volante de três raios e uma central multimídia de 15,6 polegadas, que ainda dá pra inclinar, deixam a experiência ainda melhor. O sistema Tour OS 3.0, equipado com inteligência artificial, permite comandos de voz, e um sistema de som com 12 alto-falantes promete deixar a trilha sonora das viagens ainda mais animada.

Agora, a parte de motorização. O Shanhai L7 Plus combina um motor 1.5 turbo com um propulsor elétrico, que juntos chegam a impressionantes 355 cv e 530 Nm de torque. A bateria tem uma capacidade de 32,7 kWh, garantindo uma autonomia elétrica de 167 km. Isso é muito útil, principalmente para aqueles que rodam mais na cidade. E se você é do tipo que adora pegar a estrada, saiba que no modo híbrido o consumo estimado é de 5,25 litros a cada 100 km, com um alcance total que pode chegar a 1.700 km!

E aqui vai uma notícia que pode animar os apaixonados por carros no Brasil: a Jetour vai estrear por aqui, esperando fazer sua marca em 2026.

Em 2024, a Jetour ficou em oitavo lugar entre as marcas chinesas nas exportações, vendendo quase 180 mil unidades fora da China — um número que mostra que a marca está crescendo. Modelos como o Xpeng G01 também têm investido pesado no mercado de SUVs grandes. A competição vai esquentar nos próximos anos!