Carros mais vendidos até 6 de agosto de 2025 – Fipe Carros

O Hyundai HB20 começou agosto com tudo, liderando com uma diferença bem confortável entre os carros e comerciais leves mais vendidos do Brasil. Segundo os números da Fenabrave, até o dia 6, o hatch sul-coreano emplacou impressionantes 3.019 unidades.

Logo atrás, o Fiat Strada ocupou a segunda posição, vendendo 2.040 unidades. É bom lembrar que essa picape é uma das favoritas entre os brasileiros, especialmente quem busca praticidade. Quase no mesmo nível, o Volkswagen Polo ficou em terceiro, com 2.033 emplacamentos, uma diferença de apenas 7 carros em relação à Strada. Já o Fiat Argo garantiu o quarto lugar, com 1.928 unidades vendidas nos primeiros dias do mês.

Entre os SUVs, o Toyota Corolla Cross se destacou, sendo o mais vendido de agosto até agora, com 1.543 unidades. Mas a briga está acirrada: o Hyundai Creta vem logo atrás, garantindo 1.435 emplacamentos. Para quem costuma passar os fins de semana na estrada, a escolha de um SUV como o Corolla Cross pode acabar sendo mais do que apenas uma questão de aparência — o conforto e a segurança fazem toda a diferença.

No início do mês, o Renault Kwid também saiu na frente do Fiat Mobi, vendendo 1.271 unidades contra as 838 do Mobi. Para quem já enfrentou o trânsito das grandes cidades, sabe que um carro pequeno e ágil pode ser uma mão na roda. O Volkswagen T-Cross ficou em oitavo lugar, representando bem o segmento dos SUVs, com 1.160 veículos emplacados. Um pouco atrás, o Nissan Kicks se despediu do mês com 1.015 unidades vendidas.

E não podemos deixar de falar do Fiat Fastback, que também se destacou com 940 unidades. Olhando para o Volkswagen Nivus, que conseguiu 856 emplacamentos, percebemos que a concorrência está bem acirrada. O Fiat Pulse, com 836 unidades, ainda está à frente do Volkswagen Tera, que somou 651 vendas.

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:

Posição Modelo Vendas 1 Hyundai HB20 3.019 2 Fiat Strada 2.040 3 Volkswagen Polo 2.033 4 Fiat Argo 1.928 5 Toyota Corolla Cross 1.543 6 Hyundai Creta 1.435 7 Renault Kwid 1.271 8 Volkswagen T-Cross 1.160 9 Nissan Kicks 1.015 10 Fiat Fastback 940 11 Volkswagen Saveiro 898 12 Chevrolet Tracker 877 13 Volkswagen Nivus 856 14 Fiat Mobi 838 15 Fiat Pulse 836 16 Chevrolet Onix 830 17 Honda HR-V 755 18 Chevrolet Onix Plus 719 19 Toyota Hilux 688 20 Volkswagen Tera 651 21 Jeep Compass 649 22 Caoa Chery Tiggo 7 584 23 BYD Dolphin Mini 545 24 Fiat Toro 508 25 Ford Ranger 500 26 Chevrolet S10 363

Esses números, gerados pela Fipe Carros, mostram bem como o gosto do brasileiro se reflete nas vendas. A paixão por carros continua com força total!