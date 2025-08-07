Mundo Automotivo

Carros mais vendidos até 6 de agosto de 2025 – Fipe Carros

Autor Rodrigo Campos
Os carros mais vendidos até dia 6 de agosto de 2025
Crédito da imagem: Hyundai Hmb Caoa Campinas

O Hyundai HB20 começou agosto com tudo, liderando com uma diferença bem confortável entre os carros e comerciais leves mais vendidos do Brasil. Segundo os números da Fenabrave, até o dia 6, o hatch sul-coreano emplacou impressionantes 3.019 unidades.

Logo atrás, o Fiat Strada ocupou a segunda posição, vendendo 2.040 unidades. É bom lembrar que essa picape é uma das favoritas entre os brasileiros, especialmente quem busca praticidade. Quase no mesmo nível, o Volkswagen Polo ficou em terceiro, com 2.033 emplacamentos, uma diferença de apenas 7 carros em relação à Strada. Já o Fiat Argo garantiu o quarto lugar, com 1.928 unidades vendidas nos primeiros dias do mês.

Entre os SUVs, o Toyota Corolla Cross se destacou, sendo o mais vendido de agosto até agora, com 1.543 unidades. Mas a briga está acirrada: o Hyundai Creta vem logo atrás, garantindo 1.435 emplacamentos. Para quem costuma passar os fins de semana na estrada, a escolha de um SUV como o Corolla Cross pode acabar sendo mais do que apenas uma questão de aparência — o conforto e a segurança fazem toda a diferença.

No início do mês, o Renault Kwid também saiu na frente do Fiat Mobi, vendendo 1.271 unidades contra as 838 do Mobi. Para quem já enfrentou o trânsito das grandes cidades, sabe que um carro pequeno e ágil pode ser uma mão na roda. O Volkswagen T-Cross ficou em oitavo lugar, representando bem o segmento dos SUVs, com 1.160 veículos emplacados. Um pouco atrás, o Nissan Kicks se despediu do mês com 1.015 unidades vendidas.

E não podemos deixar de falar do Fiat Fastback, que também se destacou com 940 unidades. Olhando para o Volkswagen Nivus, que conseguiu 856 emplacamentos, percebemos que a concorrência está bem acirrada. O Fiat Pulse, com 836 unidades, ainda está à frente do Volkswagen Tera, que somou 651 vendas.

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:

PosiçãoModeloVendas
1Hyundai HB203.019
2Fiat Strada2.040
3Volkswagen Polo2.033
4Fiat Argo1.928
5Toyota Corolla Cross1.543
6Hyundai Creta1.435
7Renault Kwid1.271
8Volkswagen T-Cross1.160
9Nissan Kicks1.015
10Fiat Fastback940
11Volkswagen Saveiro898
12Chevrolet Tracker877
13Volkswagen Nivus856
14Fiat Mobi838
15Fiat Pulse836
16Chevrolet Onix830
17Honda HR-V755
18Chevrolet Onix Plus719
19Toyota Hilux688
20Volkswagen Tera651
21Jeep Compass649
22Caoa Chery Tiggo 7584
23BYD Dolphin Mini545
24Fiat Toro508
25Ford Ranger500
26Chevrolet S10363

Esses números, gerados pela Fipe Carros, mostram bem como o gosto do brasileiro se reflete nas vendas. A paixão por carros continua com força total!

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

você pode gostar também Mais do autor