Carros mais vendidos até 6 de agosto de 2025 – Fipe Carros

O Hyundai HB20 começou agosto com tudo, liderando com uma diferença bem confortável entre os carros e comerciais leves mais vendidos do Brasil. Segundo os números da Fenabrave, até o dia 6, o hatch sul-coreano emplacou impressionantes 3.019 unidades.
Logo atrás, o Fiat Strada ocupou a segunda posição, vendendo 2.040 unidades. É bom lembrar que essa picape é uma das favoritas entre os brasileiros, especialmente quem busca praticidade. Quase no mesmo nível, o Volkswagen Polo ficou em terceiro, com 2.033 emplacamentos, uma diferença de apenas 7 carros em relação à Strada. Já o Fiat Argo garantiu o quarto lugar, com 1.928 unidades vendidas nos primeiros dias do mês.
Entre os SUVs, o Toyota Corolla Cross se destacou, sendo o mais vendido de agosto até agora, com 1.543 unidades. Mas a briga está acirrada: o Hyundai Creta vem logo atrás, garantindo 1.435 emplacamentos. Para quem costuma passar os fins de semana na estrada, a escolha de um SUV como o Corolla Cross pode acabar sendo mais do que apenas uma questão de aparência — o conforto e a segurança fazem toda a diferença.
No início do mês, o Renault Kwid também saiu na frente do Fiat Mobi, vendendo 1.271 unidades contra as 838 do Mobi. Para quem já enfrentou o trânsito das grandes cidades, sabe que um carro pequeno e ágil pode ser uma mão na roda. O Volkswagen T-Cross ficou em oitavo lugar, representando bem o segmento dos SUVs, com 1.160 veículos emplacados. Um pouco atrás, o Nissan Kicks se despediu do mês com 1.015 unidades vendidas.
E não podemos deixar de falar do Fiat Fastback, que também se destacou com 940 unidades. Olhando para o Volkswagen Nivus, que conseguiu 856 emplacamentos, percebemos que a concorrência está bem acirrada. O Fiat Pulse, com 836 unidades, ainda está à frente do Volkswagen Tera, que somou 651 vendas.
Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:
|Posição
|Modelo
|Vendas
|1
|Hyundai HB20
|3.019
|2
|Fiat Strada
|2.040
|3
|Volkswagen Polo
|2.033
|4
|Fiat Argo
|1.928
|5
|Toyota Corolla Cross
|1.543
|6
|Hyundai Creta
|1.435
|7
|Renault Kwid
|1.271
|8
|Volkswagen T-Cross
|1.160
|9
|Nissan Kicks
|1.015
|10
|Fiat Fastback
|940
|11
|Volkswagen Saveiro
|898
|12
|Chevrolet Tracker
|877
|13
|Volkswagen Nivus
|856
|14
|Fiat Mobi
|838
|15
|Fiat Pulse
|836
|16
|Chevrolet Onix
|830
|17
|Honda HR-V
|755
|18
|Chevrolet Onix Plus
|719
|19
|Toyota Hilux
|688
|20
|Volkswagen Tera
|651
|21
|Jeep Compass
|649
|22
|Caoa Chery Tiggo 7
|584
|23
|BYD Dolphin Mini
|545
|24
|Fiat Toro
|508
|25
|Ford Ranger
|500
|26
|Chevrolet S10
|363
Esses números, gerados pela Fipe Carros, mostram bem como o gosto do brasileiro se reflete nas vendas. A paixão por carros continua com força total!