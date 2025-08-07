MG4 atinge 11 mil pré-vendas em 24 horas

O novo MG4 EV da MG Motor, que faz parte da gigante chinesa SAIC, começou sua pré-venda no dia 5 de agosto. O preço inicial está em RMB 73.800, que equivale a aproximadamente R$ 54.000. Essa novidade já chamou atenção, com mais de 11 mil reservas nas primeiras 24 horas!

Esse hatch elétrico promete muito. Com um design moderno e cheio de personalidade, suas rodas em formato de pétala e as lanternas traseiras em forma de flecha, que fazem uma referência ao roadster Cyberster, não passam despercebidas. E se você gosta de cores, vai se animar: ele será oferecido em seis opções diferentes.

Interior Moderno e Funcional

Por dentro, o grande atrativo é o sistema multimídia que foi desenvolvido em parceria com a Oppo. Isso significa que você pode espelhar seu celular direto na tela do carro, facilitando a vida na hora de navegar ou ouvir suas músicas favoritas. Além disso, o MG4 EV traz uma tecnologia de bateria integrada à carroceria, que ajuda a baixar o assoalho e acrescenta espaço interno. Quem diria que um carro elétrico poderia ser tão prático, né?

Com 4,39 metros de comprimento e um entre-eixos de 2,75 metros, esse hatch roda com tração dianteira e um motor elétrico de 120 kW. E se você já passou por um aperto durante o carregamento, vai gostar de saber que a bateria pode ser recarregada de 30% a 80% em apenas 20 minutos, dependendo das condições. Imagina parar para um café e, puf, o carro já tá quase cheio!

Conforto ao Volante

A suspensão é do tipo independente na dianteira, uma escolha bem comum em carros compactos. Isso significa que a MG não só pensou no visual, mas também no conforto. E quem já encarou uma viagem longa sabe a diferença que um bom sistema de suspensão faz na estrada.

E tem mais: em breve, será lançada uma versão com bateria semi-sólida, que promete ser ainda mais eficiente, com detalhes sobre o preço sendo revelados em setembro. Se você já está sonhando em ter um MG4 EV na garagem, fique ligado nas entregas que devem começar até o fim de 2025!

Essa nova geração da MG realmente traz algumas surpresas e, lá na China, um concorrente interessante está surgindo: o Deepal S05, que oferece uma autonomia impressionante. E quem não adora acompanhar as inovações do mercado automotivo?