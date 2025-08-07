Corinthians supera Palmeiras e avança na Copa do Brasil

Corinthians avança às quartas de final da Copa do Brasil após vitória sobre o Palmeiras

O Corinthians conquistou uma importante vitória no clássico contra o Palmeiras, vencendo por 2 a 0 no Allianz Parque na noite de quarta-feira (6). Com este resultado, o Timão se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil. Na partida de ida, o Corinthians já havia saído vencedor com um gol de 1 a 0 em seu estádio.

Nesta segunda partida, o Corinthians teve uma vantagem significativa logo no início do jogo, quando, aos 15 minutos do primeiro tempo, o volante Aníbal Moreno, do Palmeiras, foi expulso após uma cabeçada em um jogador do Corinthians, em uma jogada revisada pelo VAR.

A situação se complicou ainda mais para o Palmeiras aos 42 minutos da primeira etapa. Após um escanteio cobrado por Garro, a bola sobrou para Matheus Bidu, que aproveitou a oportunidade e abriu o placar com um chute com a perna direita.

No segundo tempo, o Corinthians confirmou sua superioridade. Aos 14 minutos, Garro novamente se destacou ao cobrar uma falta na área. Gustavo Henrique subiu mais alto que a defesa palmeirense e marcou o segundo gol, ampliando a vantagem do Timão.

A partida continuou intensa, e, aos 96 minutos, o Palmeiras sofreu mais uma expulsão, com Emiliano Martínez deixando o campo após acumular cartões.

Agora, o Corinthians aguarda o sorteio que definirá seu adversário na próxima fase da competição. O sorteio das quartas de final está agendado para a próxima terça-feira (12), às 10h. Com essa vitória, o Corinthians se torna a única equipe paulista ainda na disputa.

As próximas partidas das equipes estão programadas para os próximos dias. O Corinthians enfrentará o Juventude na segunda-feira (11), às 20h, no estádio Alfredo Jaconi. Por sua vez, o Palmeiras jogará contra o Ceará no domingo (10), às 16h, no Allianz Parque, também pelo Campeonato Brasileiro.