Athletico pode se reerguer após classificação recente

No último jogo, a vitória do Athletico foi conquistada com muito esforço, mesmo com a expulsão do jogador Rafael apenas três minutos após o início da partida. O time precisou encontrar novas alternativas para reverter a situação. Com uma formação pouco comum, utilizando um esquema 3-5-2 apenas com um zagueiro e a entrada dos jogadores Leozinho e Renan Peixoto na segunda etapa, a equipe conseguiu levar a partida para os pênaltis.

Nos momentos decisivos da disputa, o goleiro Santos se destacou ao realizar três defesas importantes, tornando-se novamente o herói em um jogo de mata-mata da Copa do Brasil. Sua atuação garantiu a passagem do Athletico para a próxima fase do torneio.

Com essa vitória, o time rubro-negro mostrou que, apesar dos desafios, ainda tem chances de lutar pelo acesso à primeira divisão. Contudo, será essencial que eles apresentem um desempenho ainda melhor nas próximas 18 partidas decisivas que virão pela frente.