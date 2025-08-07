Nissan Kicks oferece descontos ampliados para PcD em agosto

O novo Nissan Kicks 2026 chegou às concessionárias do Brasil com um visual totalmente renovado, trazendo mais tecnologia e um motor turbo que promete agradar aos apaixonados por carros. Em agosto, a Nissan anunciou descontos especiais para vendas diretas voltadas a pessoas com deficiência (PcD), facilitando o acesso a esse SUV para quem precisa.

Na versão de entrada, o Sense 1.0 turbo com câmbio automático sai por R$ 164.990. Mas, para os compradores PcD, o preço fica em R$ 144.390, o que representa uma economia de R$ 20.600. Se a ideia é optar pela versão Advance 1.0T AT, que normalmente custa R$ 175.990, o valor para PcD é de R$ 158.990, gerando uma redução de R$ 17.000.

Quando falamos da versão Exclusive 1.0T AT, que é habitualmente vendida por R$ 182.490, o preço cai para R$ 164.990 para as vendas diretas, com desconto de R$ 17.500. Para quem busca o topo de linha, o Platinum 1.0T AT tem um valor sugerido de R$ 199.000, mas para PcD esse valor se reduz para R$ 179.990, um desconto de R$ 19.010.

Com um motor turbo de 1.0 que oferece até 125 cavalos de potência — o mesmo do Renault Kardian —, o Kicks se destaca pela capacidade do seu porta-malas, que agora é de 470 litros. Isso é um excelente ponto para quem costuma carregar bagagens, pois a praticidade é sempre bem-vinda. De acordo com o Inmetro, o consumo é de 11,7 km/l na cidade e 14,3 km/l na estrada com gasolina. Se você planeja usar etanol, os números caem para 8,3 km/l na cidade e 9,9 km/l na estrada.

Além de tudo isso, a nova geração do Kicks ficou maior, parecendo um SUV médio. Ele mede 4,37 metros de comprimento, um ganho de 6 cm, e tem um entre-eixos de 2,66 metros. A largura aumentou para 1,80 m e a altura foi para 1,63 m. Isso significa mais espaço no interior e conforto para todos os passageiros.

Em termos de vendas, o Kicks registrou 6.341 emplacamentos em julho, o que representa um incrível aumento de 82,9% em comparação com junho. Porém, o Volkswagen T-Cross ainda liderou o segmento, com 9.022 unidades vendidas. O Hyundai Creta e o Toyota Corolla Cross também tiveram bons números, com 7.856 e 6.866 unidades, respectivamente.

Agora, se você está pensando em trocar de carro ou apenas curioso sobre as novidades, é sempre bom ficar de olho em como o mercado se ajusta e quais opções surgem. Afinal, quem não ama uma nova máquina na garagem?