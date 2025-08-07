BMW X6 lança edição limitada Dark Edition por R$ 899.950

A BMW trouxe uma novidade super especial para os apaixonados por SUVs: o X6 Dark Edition. Essa versão limitada, que promete deixar muitos entusiastas com água na boca, só terá 50 unidades disponíveis no Brasil, com um preço de R$ 899.950. É uma máquina realmente única, baseada na configuração xDrive40i M Sport, cheia de detalhes que ressaltam sua presença imponente nas ruas.

Produzido em Spartanburg, nos EUA, o novo modelo faz parte da terceira geração do X6, lançada em 2019. A edição Dark Edition vem com um visual diferenciado: a carroceria ganha a cor Preto Safira, que é pura elegância. Os retrovisores, o spoiler dianteiro e o difusor traseiro têm um acabamento em fibra de carbono que dá aquele toque esportivo. As rodas aro 22” têm um design exclusivo, completando o visual agressivo que a BMW se propôs.

Quem aprecia o design automotivo vai adorar os faróis com máscara negra, a grade frontal iluminada e, ainda, as pinças de freio em vermelho que realçam a potência do SUV. No interior, os detalhes também impressionam. Os cintos de segurança vêm nas cores da divisão M, e o sistema de som premium da Harman Kardon promete uma experiência sonora incrível. E quem dirige muito em estrada sabe como é importante ter tecnologia a bordo: a lista de assistências e conectividade está recheada!

Motor e Desempenho

Vamos falar um pouco do que realmente importa: o motor. O X6 Dark Edition mantém o coração da versão xDrive40i, com um motor 3.0 TwinPower Turbo de seis cilindros. Ele entrega 381 cv entre 5.500 e 6.500 rpm e impressionantes 54 kgfm de torque de 1.500 a 5.200 rpm. A tração é integral, e o câmbio automático de 8 marchas garante trocas rápidas — algo fantástico para quem adora desempenho. O carro acelera de 0 a 100 km/h em apenas 5,4 segundos e tem uma velocidade máxima de 250 km/h. Para quem curte velocidade, isso é música para os ouvidos!

Conectividade e Tecnologia

Mas não para por aí: o X6 Dark Edition ainda oferece um BMW Live Cockpit Professional. São duas telas de 12,3 polegadas que você pode configurar do seu jeito. O recurso de mapas em 3D e a compatibilidade com Android Auto e Apple CarPlay tornam a experiência a bordo ainda mais completa. Imagina só, fazer ajustes no ar-condicionado ou a seleção de modos de condução com comandos de voz inteligentes? Um luxo!

Os assistentes de condução são de encher os olhos. O Driving Assistant Professional traz alerta de mudança de faixa, assistente de mudança de faixa com proteção lateral e até aviso de tráfego cruzado. Outra funcionalidade que faz a diferença é o Comfort Access 2.0, que permite destravar ou trancar o carro com um simples movimento de aproximação da chave. Prático, né?

Estacionamento Sem Complicação

E para quem tem dificuldades em estacionar, o Parking Assistant Plus é uma mão na roda — ou melhor, um auxílio que vai muito além. Ele faz manobras automaticamente, com o motorista apenas supervisionando. Imagine nunca mais passar vergonha na hora de estacionar!

A possibilidade de conectar-se com o aplicativo My BMW é mais um ponto positivo. Assim, você pode controlar várias funções do carro pelo celular, como checar o nível de combustível ou até agendar uma manutenção. Isso é o futuro sendo trazido para o presente!

Em suma, o BMW X6 Dark Edition é uma obra-prima para quem busca estilo, performance e tecnologia. Com tantos recursos e um visual de tirar o fôlego, é difícil não se imaginar ao volante de uma beleza dessas.