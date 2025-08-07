Fiat Strada Freedom tem desconto de R$ 19,6 mil para CNPJ

A Fiat Strada Freedom, com sua cabine simples, está chegando com condições especiais para empresas e produtores rurais. Se você precisa de um carro resistente para o trabalho diário, essa pode ser uma ótima pedida. Ela comporta até duas pessoas e, na caçamba, oferece uma capacidade de 720 kg com um volume total de 1.354 litros. Perfeita para quem precisa carregar uma boa carga sem abrir mão da praticidade!

É bom lembrar que essa oferta não se estende a compras por pessoas com deficiência, taxistas, frotistas, locadoras, seguradoras ou veículos arrematados em leilão. E fique atento: a promoção é válida entre 3 de julho e 11 de agosto de 2025, ou até que as 20 unidades disponíveis se esgotem, o que acontecer primeiro.

Financiamento e Motor

Se você estiver pensando em financiar, a possibilidade existe pelo BNDES FINAME. É uma linha que permite financiar máquinas e equipamentos novos, fabricados no Brasil e aprovados pelo BNDES. Um incentivo e tanto para quem está expandindo o negócio!

Sob o capô, a Strada Freedom esconde um motor 1.3 GSE Flex, capaz de entregar até 107 cv com etanol e 98 cv com gasolina. O torque varia entre 13,7 kgfm e 13,2 kgfm dependendo do combustível. É como ter um aliado forte e econômico ao mesmo tempo, ideal para quem roda muito.

Equipamentos e Conforto

Essa picape traz uma série de equipamentos que podem facilitar o dia a dia. Você conta com direção elétrica, ar-condicionado, freios ABS com EBD e controle de estabilidade. As rodas de aço com calotas e o capô marítimo fazem parte do pacote. E se você tem criança, vai adorar saber que vem com sistema Isofix para cadeirinhas infantis.

Além disso, a caçamba é equipada com ganchos para amarração, o que sempre ajuda nas viagens mais longas ou em carregamentos mais volumosos. Ah, e sim, vidros elétricos nas quatro portas e um sensor de pressão dos pneus são toques que fazem a diferença no dia a dia.

Destaques e Popularidade

Outros pontos altos são os retrovisores elétricos, a iluminação da caçamba e um painel com uma tela TFT de 3,5 polegadas. Quem dirige em estrada sabe como pequenos detalhes fazem a vida mais fácil.

E o sucesso da Strada é inegável! No primeiro semestre de 2025, foram emplacadas 62.703 unidades só desta picape, consolidando sua liderança absoluta entre carros e comerciais leves no Brasil. Para você ter uma ideia, o Volkswagen Polo ficou em segundo lugar com 57.217 unidades, seguido pelo Volkswagen T-Cross.

Preço e Desconto

Para fechar com chave de ouro, vamos falar de preços. A versão Freedom 1.3 tem um custo de tabela de R$ 118.990,00, mas o preço para CNPJ sai por R$ 99.356,65. Isso totaliza um desconto de R$ 19.633,35 — um baita incentivo para quem precisa de um carro robusto e econômico.