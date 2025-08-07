BMW apresenta X6 Dark Edition no Brasil por R$ 899.950

A BMW lançou uma edição especial do seu SUV cupê X6, conhecida como Dark Edition. Essa belezura chega ao Brasil com uma produção limitada a apenas 50 unidades e já está dando o que falar. O preço sugerido? R$ 899.950. Fato é que a BMW caprichou nos detalhes, oferecendo um visual impactante e uma lista de equipamentos de deixar qualquer um encantado. Essa série é baseada na versão xDrive40i M Sport, misturando sofisticação com aquele apelo esportivo que a gente ama.

Sob o capô, você vai encontrar um motor 3.0 TwinPower Turbo com seis cilindros, capaz de gerar 381 cv e uma força de 54 kgfm de torque. Isso se traduz em emoção na hora da acelerada! O câmbio automático de oito marchas e a tração integral completam o pacote. Aliás, se você curte acelerações, saiba que o X6 Dark Edition vai de 0 a 100 km/h em apenas 5,4 segundos, garantindo que cada ultrapassagem na estrada seja uma experiência emocionante.

Destaques Tecnológicos

Uma das características mais bacanas é o BMW Live Cockpit Professional. Com duas telas de 12,3 polegadas, você tem um sistema de navegação com mapas em 3D, tudo integrado com Apple CarPlay e Android Auto. E não para por aí: o assistente pessoal inteligente do carro permite que você comande várias funções apenas falando. Imagina só, enquanto você dirige, poder ajustar o ar-condicionado só com a voz?

Na segurança, não tem como reclamar. O Driving Assistant Professional traz alertas inteligentes, como o de mudança de faixa, e até assistente de estacionamento automático com o Parking Assistant Plus. Isso é uma mão na roda, especialmente em situações complicadas, como aquelas vagas apertadas que todo motorista enfrenta.

Visual Impactante

Um dos pontos que mais chamam a atenção é a cor Preto Safira da carroceria, que, junto com as rodas de 22 polegadas e outros elementos em fibra de carbono, dá um ar ainda mais esportivo. A grade frontal iluminada e os faróis com máscara negra são detalhes que fazem diferença. E as pinças de freio vermelhas? Um toque de estilo que mostra que esse SUV não é só bonito, mas também tem muito desempenho.

Interior Premium

Entrar no X6 Dark Edition é como entrar em um verdadeiro lounge sobre rodas. Os cintos com as cores da divisão M e o sistema de som top da Harman Kardon fazem do interior um espaço de qualidade. E para quem se preocupa com tecnologia, o aplicativo My BMW permite que você controle funções do carro à distância, desde o travamento das portas até as atualizações de software. Isso é comodidade na certa!

Então, se você é um amante dos carros e está em busca de algo especial, essa edição do X6 pode ser o que você estava esperando. Não dá para negar que cada detalhe foi pensado para fazer você se sentir em um carro de elite.