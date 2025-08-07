Mundo Automotivo

BMW apresenta X6 Dark Edition no Brasil por R$ 899.950

Autor Rodrigo Campos
BMW lança X6 Dark Edition no Brasil por R$ 899.950
Crédito da imagem: BMW

A BMW lançou uma edição especial do seu SUV cupê X6, conhecida como Dark Edition. Essa belezura chega ao Brasil com uma produção limitada a apenas 50 unidades e já está dando o que falar. O preço sugerido? R$ 899.950. Fato é que a BMW caprichou nos detalhes, oferecendo um visual impactante e uma lista de equipamentos de deixar qualquer um encantado. Essa série é baseada na versão xDrive40i M Sport, misturando sofisticação com aquele apelo esportivo que a gente ama.

Sob o capô, você vai encontrar um motor 3.0 TwinPower Turbo com seis cilindros, capaz de gerar 381 cv e uma força de 54 kgfm de torque. Isso se traduz em emoção na hora da acelerada! O câmbio automático de oito marchas e a tração integral completam o pacote. Aliás, se você curte acelerações, saiba que o X6 Dark Edition vai de 0 a 100 km/h em apenas 5,4 segundos, garantindo que cada ultrapassagem na estrada seja uma experiência emocionante.

Destaques Tecnológicos

Uma das características mais bacanas é o BMW Live Cockpit Professional. Com duas telas de 12,3 polegadas, você tem um sistema de navegação com mapas em 3D, tudo integrado com Apple CarPlay e Android Auto. E não para por aí: o assistente pessoal inteligente do carro permite que você comande várias funções apenas falando. Imagina só, enquanto você dirige, poder ajustar o ar-condicionado só com a voz?

Na segurança, não tem como reclamar. O Driving Assistant Professional traz alertas inteligentes, como o de mudança de faixa, e até assistente de estacionamento automático com o Parking Assistant Plus. Isso é uma mão na roda, especialmente em situações complicadas, como aquelas vagas apertadas que todo motorista enfrenta.

Visual Impactante

Um dos pontos que mais chamam a atenção é a cor Preto Safira da carroceria, que, junto com as rodas de 22 polegadas e outros elementos em fibra de carbono, dá um ar ainda mais esportivo. A grade frontal iluminada e os faróis com máscara negra são detalhes que fazem diferença. E as pinças de freio vermelhas? Um toque de estilo que mostra que esse SUV não é só bonito, mas também tem muito desempenho.

Interior Premium

Entrar no X6 Dark Edition é como entrar em um verdadeiro lounge sobre rodas. Os cintos com as cores da divisão M e o sistema de som top da Harman Kardon fazem do interior um espaço de qualidade. E para quem se preocupa com tecnologia, o aplicativo My BMW permite que você controle funções do carro à distância, desde o travamento das portas até as atualizações de software. Isso é comodidade na certa!

Então, se você é um amante dos carros e está em busca de algo especial, essa edição do X6 pode ser o que você estava esperando. Não dá para negar que cada detalhe foi pensado para fazer você se sentir em um carro de elite.

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

você pode gostar também Mais do autor