Saic e Alibaba apresentam interior inovador do elétrico IM LS6

A SAIC e a Alibaba estão trazendo um refresco para o mercado automotivo com o novo crossover elétrico IM LS6. Embora o foco principal seja a China, o modelo também vai dar as caras no Reino Unido sob a bandeira da MG. Criado com um design supermoderno, o LS6 promete atrair aqueles que buscam tecnologia avançada e uma experiência de dirigir bem diferente.

Ao entrar no LS6, a primeira coisa que chama a atenção é o painel redesenhado, que tem duas telas impressionantes. A de 5K, voltada para o motorista, junta as funções do painel de instrumentos e da central multimídia. Já a de 3K, feita para o passageiro, também é bastante generosa em tamanho. E, se você é fã de mini volantes, pode optar por um modelo em formato de manche – bem arrojado, não acha? E o melhor: ele não bloqueia a visão da tela principal.

Design e Conforto

O LS6 tem outros detalhes que vão deixar os apaixonados por carros animados. O câmbio fica na coluna de direção, o que dá mais espaço no console central, que ainda conta com um carregador sem fio – super útil para quem adora tecnologia. Os porta-copos e comandos físicos bem posicionados ajudam a manter tudo sob controle durante a condução.

Um toque de sofisticação vem com as portas que trocam as clássicas maçanetas por botões, trazendo um visual mais clean e com iluminação ambiente. Dentro do carro, os bancos possuem ajustes elétricos e conforto de sobra. Para quem viaja com a galera, os ocupantes traseiros contam com um refrigerador que ainda aquece bebidas e petiscos – um mimo e tanto para pegar a estrada!

Motorização e Versões

Falando em desempenho, o IM LS6 estará disponível nas versões 100% elétrica (BEV) e com extensor de autonomia (EREV). E você pode se perguntar: o que é isso? Simplificando, a versão EREV combina uma bateria de 66 kWh com um motor 1.5 turbo a gasolina e um motor elétrico, prometendo um alcance total de até 1.500 km. Essa é uma baita facada na ansiedade de quem adora rodar sem se preocupar com paradas para recarregar.

A parte totalmente elétrica não fica atrás, podendo entregar entre 329 cv e 670 cv de potência, oferecendo várias opções para quem busca performance e eficiência. O mercado chinês, por exemplo, não dá tregua: o XPeng P7, um dos concorrentes diretos, chegou com um visual renovado e uma autonomia de até 820 km.

Presença no Mercado

Desde seu lançamento em 2020, a IM Motors já conquistou uma base sólida na China, com quatro modelos disponíveis e mais de 25 mil unidades entregues no primeiro semestre de 2025. A chegada do LS6 é parte de uma estratégia para aumentar ainda mais o volume de vendas e consolidar a presença da marca pelo mundo.

Atualmente, o LS6 é comercializado na China a partir de 209.900 yuan, o que dá cerca de US$ 29.220. Se você estiver na gringa, no Reino Unido, esse modelo, sob a alcunha de MG IM6, começa em 47.995 libras (aproximadamente US$ 64.090). E parece que o crossover não vai demorar para fazer sua estreia por lá, mostrando que a inovação, especialmente em sistemas de extensão de autonomia, pode realmente ser um diferencial para atrair os amantes de carros elétricos!