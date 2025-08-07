Corinthians vence Palmeiras e registra alta audiência na Globo

Na noite de quarta-feira, 6 de agosto, um clássico emocionante agitou o futebol brasileiro. No Allianz Parque, o Corinthians venceu o Palmeiras por 2 a 0 e garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. A vitória confirmada com um placar agregado de 3 a 0, após o triunfo anterior de 1 a 0 no primeiro jogo, fez com que a torcida corinthiana comemorasse intensamente.

Esse jogo não foi apenas um espetáculo em campo; teve um forte impacto na audiência da televisão. Com a transmissão exclusiva pela Globo, a partida alcançou o maior pico de audiência da emissora em 2025, marcando 32 pontos na Grande São Paulo, segundo dados preliminares. Esse número representa um feito significativo, igualando o melhor desempenho registrado anteriormente pela Record durante uma transmissão do Campeonato Paulista.

Para entender a dimensão desses números, cada ponto de audiência na Grande São Paulo corresponde a cerca de 77.488 domicílios assistindo. Esse dado é importante para o mercado publicitário, que utiliza as informações de audiência para avaliar o alcance dos programas e considerar investimentos em publicidade.

A rivalidade entre Corinthians e Palmeiras é uma das mais intensas do futebol brasileiro, repleta de emoções e tradições. O clássico atrai ainda mais atenção quando a vitória significa a passagem para a próxima fase do torneio, resultando em alta audiência e consolidando a Globo como líder no horário da transmissão.

Com a vitória do Corinthians, a equipe avança na competição, enquanto o Palmeiras se despede da Copa do Brasil. Para os torcedores do Timão, esse resultado renova as esperanças e expectativas para os próximos desafios, mantendo a animação alta na torcida e na cidade.