Volkswagen Tera Comfort com desconto de R$ 17 mil para PcD

O Volkswagen Tera Comfort acabou de chegar às concessionárias e já teve um ajuste no preço. O valor subiu R$ 1.900, e essa mudança também influenciou as vendas diretas. Mas calma, porque o desconto nessa modalidade ficou ainda melhor!

Falando em preços, a versão Comfort com motor 1.0 TSI e câmbio automático agora está saindo por R$ 128.890. Para o pessoal com deficiência (PcD), a boa notícia é que o preço cai para R$ 111.826,99. Uma diferença marota de R$ 17.063,01, graças à isenção total do IPI e um bônus de fábrica.

Essas informações foram confirmadas pelo site Fipe Carros, em parceria com a concessionária Norpave, que é especializada nesse tipo de venda. Se você está pensando em aproveitar esses benefícios, o primeiro passo é apresentar laudos médicos que comprovem a deficiência, e o documento precisa ser assinado por um médico credenciado pelo Detran.

A partir disso, é preciso agendar uma perícia em uma clínica do Detran, onde você receberá o Laudo Médico oficial. Esse laudo é fundamental para seguir com o pedido dos descontos na montadora e iniciar a documentação necessária para a compra. Quem já navegou por esses processos sabe como a burocracia pode ser chata, mas tudo vale a pena!

O Comfort 1.0 TSI AT vem com motor turbo de 116 cavalos e agora traz um interior ainda mais acolhedor. Para quem gosta de desempenho, o carro vai de 0 a 100 km/h em 10,1 segundos na versão manual e em 11,7 segundos com o câmbio automático. Não é um foguete, mas para um hatch, atende muito bem!

Em termos de dimensões, o Tera tem 1,78 metro de largura, 1,50 metro de altura e um entre-eixos de 2,57 metros. Isso proporciona um espaço interno bem confortável. O porta-malas, com capacidade de 350 litros, é também compatível com o que encontramos na categoria, ideal para suas aventuras.

Vale ressaltar que, de acordo com a Fenabrave, o Tera teve um ótimo desempenho em julho, com 3.244 unidades emplacadas, um crescimento de 27% em relação a junho. No total do ano, já são 5.994 carros vendidos. Para você ter uma ideia, o Fiat Pulse, que recebeu atualizações recentemente, vendeu 4.836 unidades no mesmo mês e cresceu 26%.

Entre os pontos fortes do Tera estão o espaço interno e o porta-malas amplo. Se você se preocupa com segurança, é bom saber que o modelo conquistou a nota máxima — cinco estrelas — nos testes de impacto do Latin NCAP, que avalia a segurança dos veículos vendidos na América Latina e Caribe.

Volkswagen Tera Comfort para PcD em agosto de 2025:

Configurações Preço de tabela Preço para PCD Descontos Comfort 1.0 TSI AT R$ 128.890,00 R$ 111.826,99 R$ 17.063,01

E é isso! O Tera Comfort vem mostrando que pode ser uma ótima escolha para quem busca um carro espaçoso, seguro e com um preço acessível, especialmente para o público PcD.