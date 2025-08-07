Mundo Automotivo

Volkswagen planeja encerrar produção do Touareg em 2026

Autor Rodrigo Campos
Volkswagen deve encerrar produção do Touareg em 2026 após 24 anos

A Volkswagen está numa fase de mudanças, e uma das notícias que tem dado o que falar é o possível fim do Touareg em 2026. Essa informação veio à tona através de fontes da revista britânica Autocar. Embora a marca ainda não tenha feito uma confirmação oficial, tudo indica que o SUV não terá um sucessor direto. A estratégia da VW parece ser focar em desenvolver modelos mais acessíveis, ideais para mercados sensíveis ao preço, como o europeu e latino-americano.

O fim do Touareg, se confirmado, marcará o fechamento de um ciclo de 24 anos. Lançado em 2002 como ano-modelo 2003, o Touareg foi fruto da união de forças entre Volkswagen, Audi e Porsche, resultando em veículos luxuosos como o Q7 e o Cayenne. Desde o começo, a ideia da VW era entrar com tudo no segmento premium, oferecendo um SUV de luxo sob a bandeira de uma montadora mais generalista.

Agora, se a gente pensar no Touareg, ele também trouxe opções de motorização bem diferentes, como um potente V10 turbodiesel que fez sucesso nos EUA. Mas o momento é outro. A VW está se adaptando às novas demandas do mercado, que incluem desafios econômicos e a chegada dos elétricos.

Por falar em SUVs maiores, a VW não vai deixar seus fãs na mão. Em 2025, a marca deve lançar o Tayron na Europa, um SUV que pode acomodar até sete pessoas, para entrar no espaço que será deixado pelo Touareg.

Modelo foi vendido no Brasil até 2019

No Brasil, o Touareg teve duas gerações e deixou o mercado oficialmente em 2019. Essa saída se deu por diversos motivos: a procura por modelos de luxo de marcas não-premium caiu, o dólar subiu e seu preço estava muito próximo dos iguais Audi Q7 e Porsche Cayenne.

Nos Estados Unidos, o Touareg já tinha saído de cena em 2017, sendo substituído pelo Atlas, um SUV mais espaçoso e acessível que passou a ser o principal SUV da VW na região. Desde então, ele sobreviveu em mercados como Europa, China e Oriente Médio, mas as vendas foram caindo.

Sendo assim, a história do Touareg é um reflexo das mudanças e desafios que a indústria automotiva enfrenta nos dias de hoje. É sempre interessante ver como marcas tradicionais se adaptam e buscam novas soluções para se manterem relevantes no mercado.

