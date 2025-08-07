Tarifas dos EUA podem reduzir lucros da Toyota em 2026

A Toyota está prevendo um impacto financeiro significativo nos próximos anos. A marca japonesa espera perder cerca de US$ 9,5 bilhões no ano fiscal de 2026, principalmente por conta das tarifas de importação que vão afetar sua operação nos Estados Unidos. Essa projeção surgiu no relatório financeiro do primeiro trimestre de 2025/26, divulgado em agosto. E essas taxas devem continuar até março de 2026!

Mesmo com uma presença forte no mercado americano e alguns acordos comerciais entre o Japão e os EUA, a Toyota se depara com um cenário complicado. Eles enfrentam uma tarifa de 12,5% sobre produtos automotivos japoneses, além de enfrentar uma taxa de 25% em importações do Canadá e México. Para quem está de olho no Brasil, é bom saber que a Toyota está lançando o Corolla Cross XR agora em agosto, que vem com um descontão de R$ 44 mil para pessoas com deficiência.

Essas barreiras comerciais podem fazer uma diferença danada na receita da empresa. Com isso, a Toyota acredita que as dificuldades vão se intensificar no próximo exercício fiscal. Não dá para esquecer que, além da parte fiscal, a empresa está lidando com uma carga tributária que acarreta um efeito dominó nos resultados, mesmo com esforços para diversificar sua produção.

Esses bilhões que a Toyota pode deixar no caminho geram uma enorme preocupação, afinal, estamos falando de uma das líderes mundiais no setor automotivo. O relatório ainda menciona que as políticas comerciais dos EUA têm um peso considerável nas estratégias e lucros da marca. Por outro lado, não podemos ignorar que a Toyota SW4 teve um crescimento de 11% nas vendas em julho. Mas, para o futuro, eles sabem que precisam acompanhar a evolução das novas tecnologias, como os sistemas de assistência ao motorista e os veículos definidos por software (SDVs). Por exemplo, a empresa está mirando uma produção anual de 100 mil carros elétricos na República Tcheca.

No fundo, a situação está bem complicada, cheia de disputas comerciais e mudanças tecnológicas que desafiam toda a indústria automotiva global. Essa previsão de perdas vem na esteira do que a Volkswagen já enfrentou, que viu um rombo de US$ 1,5 bilhão devido às tarifas implementadas na época de Trump. Quem acompanha o mercado sabe que esses movimentos impactam nosso dia a dia, seja no preço dos veículos ou nas inovações que chegam às concessionárias.