Toyota Corolla Cross supera T-Cross e lidera vendas de SUVs

O Toyota Corolla Cross está bombando no Brasil! Esse SUV médio, que se destaca pela sua boa proposta, está conquistando o coração dos compradores, em especial a versão XR, que vem com descontos bem atrativos para as vendas diretas. E quem é do público PcD, na hora de fechar o negócio, ainda conta com isenção de IPI e um bônus de 18% na fábrica, o que deixa o preço lá embaixo.

Recentemente, a versão 2.0 XR CVT teve um pequeno ajuste, subindo para R$ 182.990. Mas para quem tem direito aos benefícios PcD, o valor é reduzido para R$ 138.577,57. Isso significa um descontão de R$ 44.412,43! É uma baita oportunidade, né?

Vendas que impressionam

De acordo com os números da Fenabrave, até o dia 6 de agosto, o Corolla Cross já vendeu 1.543 unidades neste mês, um crescimento de 18% em comparação a julho. Com isso, ele se consolidou como o líder entre os SUVs médios, somando 38.498 unidades vendidas no acumulado do ano.

Logo atrás, temos o Hyundai Creta, com 1.435 unidades emplacadas e um total de 40.467 ao longo do ano. O Volkswagen T-Cross ficou em terceiro, com 1.160 unidades em agosto, enfrentando uma queda de 32% em relação ao mês anterior, mas mesmo assim, ele lidera o segmento no acumulado, com 54.711 unidades.

O motor que faz a diferença

Sob o capô, o Corolla Cross apresenta o clássico motor 2.0 aspirado, equipado com 16 válvulas, que entrega robustos 177 cavalos e um torque de 21,4 kgfm. O câmbio automático é do tipo CVT Direct Shift, que, quando no modo sequencial, simula até dez marchas. É uma delícia sentir a fluidez nas trocas de marcha, especialmente em uma estrada com muitos sprints.

Se você está pensando na versão híbrida, saiba que ela vem com um motor 1.8 aspirado, oferecendo 122 cavalos e 16,6 kgfm de torque. Essa combinação proporciona um ótimo consumo, fazendo até 11,8 km/l na cidade com etanol e 17 km/l com gasolina. Na estrada, o rendimento também é respeitável, chegando a 9,6 km/l com etanol e 13,9 km/l com gasolina. Já pensou em quanto você poderia economizar em suas viagens?

Conforto e espaço de sobra

Por dentro, o Corolla Cross não deixa a desejar. O acabamento é um charme, com materiais agradáveis ao toque e detalhes que passaram por um capricho na costura. O espaço interno é generoso, com 4,46 metros de comprimento, 1,82 metro de largura e 2,64 metros entre-eixos. O porta-malas, com capacidade para 440 litros, dá conta do recado, perfeito para aquela viagem de final de semana ou para um dia de compras.

Em resumo, o Corolla Cross é uma ótima escolha para quem busca estilo, conforto, economia e uma boa dose de tecnologia. É dirigir e se apaixonar!