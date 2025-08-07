Audiência da Record cai com “Paulo, o Apóstolo”; turca “Iludida” chega

A novela “Paulo, o Apóstolo”, que está no ar há um mês, não conseguiu manter a audiência esperada na Record. Embora tenha sido exibida em um horário nobre, a produção baseada na vida do apóstolo Paulo obteve resultados insatisfatórios e já tem data marcada para o fim: o último episódio está previsto para ser exibido em 12 de setembro.

Em São Paulo, os índices de audiência caíram de 7,9 para 5,5 pontos. Essa diminuição de 2,4 pontos em relação à novela anterior, “Força de Mulher”, acendeu um alerta nos bastidores da emissora, que vê sua programação atual se distanciando do sucesso obtido anteriormente. As novelas internacionais, por sua vez, têm se mostrado uma alternativa interessante para competir com a concorrência no mercado.

Para tentar recuperar os telespectadores, a Record escalou uma nova produção internacional. A novela turca “Iludida”, cujo título original é “Sadakatsiz”, será a substituta de “Paulo, o Apóstolo”. A trama é estrelada pela atriz Cansu Dere, conhecida no Brasil por sua atuação nas novelas “Ezel” e “Sila”.

“Iludida” acompanha a história de Asya Yilmaz, uma médica admirada por suas habilidades e que parece ter uma vida perfeita. Contudo, tudo muda quando ela descobre que seu marido, Volkan Arslan, está tendo um caso com a jovem Derin. Essa revelação leva Asya a uma jornada repleta de traição, dor, vingança, empoderamento feminino e reconstrução emocional.

A novela, que foi originalmente exibida entre 2020 e 2022, possui duas temporadas e 78 episódios. Para se adequar ao formato de exibição no Brasil, a trama será reeditada para até 149 capítulos, prática comum para produções estrangeiras na Record.

Além de Cansu Dere, o elenco conta com outros atores conhecidos, como Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder e Berkay Ateş.

A estreia de “Iludida” ocorre em um cenário competitivo, com outras novelas internacionais sendo exibidas em canais abertos no Brasil. O SBT, por exemplo, apresenta uma novela mexicana, enquanto a Band se prepara para lançar a turca “Cidade Cruel”. A Record espera que “Iludida” tenha o mesmo sucesso que “Força de Mulher” e ajude a melhorar sua audiência.