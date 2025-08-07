Chevrolet Onix Plus Turbo AT tem redução de até R$ 26.700 para PcD

O Chevrolet Onix Plus 2026 chegou com um visual renovado, especialmente na dianteira, garantindo um ar mais moderno e ousado ao sedã que já conquistou muitos motoristas por aí. Embora as laterais e a traseira tenham passado por poucas alterações, a frente foi repaginada e ficou atraente, trazendo um frescor que vai fazer você dar uma segunda olhada.

Uma grande novidade é que a versão AT Turbo 1.0 já está disponível para venda direta a pessoas com deficiência (PcD). Para quem se encaixa nessa categoria, a oportunidade de aproveitar isenções de ICMS e IPI é um baita benefício! Isso significa que, ao invés de pagar os R$ 118.990 do mercado normal, o preço cai para R$ 92.290 — uma diferença de R$ 26.700! Olhando para os números, é uma economia que vale a pena se você está pensando em adquirir um carro novo.

Em termos de motorização, o Onix Plus Turbo vem equipado com um motor 1.0 turbo flex de três cilindros e injeção direta. Embora tenha perdido um pouco de potência, agora são 115 cv, uma pequena queda em relação aos seus 116 cv anteriores com gasolina e 121 cv com etanol. Mas não se preocupe, o torque se mantém firme, com 16,3 kgfm usando gasolina e 16,8 kgfm com etanol. A transmissão automática de seis marchas completa bem o pacote, oferecendo uma condução suave e respostas rápidas — perfeita para quem gosta de uma pegada mais esportiva no dia a dia.

A Chevrolet também empenhou esforços para adequar o motor às novas normas de emissão. Apesar dessa perda de potência, o carro se alinha ao programa ‘Carro Sustentável’, que propõe benefícios fiscais para veículos que ficam com potência igual ou inferior a 115,5 cv.

Na parte interna, o Onix Plus Turbo AT não decepciona. Ele vem com uma central multimídia MyLink de oito polegadas, que garante integração com Android Auto e Apple CarPlay. Isso é ótimo para quem adora ouvir uma boa música ou receber instruções de navegação enquanto dirige. Além disso, a coluna de direção é ajustável, facilitando a adaptação para motoristas de diferentes estaturas, e conta com recursos como computador de bordo e controle eletrônico de estabilidade e tração.

Se você já pegou trânsito pesado, vai saber como um controle de estabilidade realmente faz a diferença. E quem gosta de praticidade vai adorar a partida sem chave e o console central com descanso de braço.

Os itens de segurança e conforto também não ficam para trás. O Onix Plus vem com seis airbags, freios ABS com EBD, entradas USB em diferentes formatos, faróis que se acendem automaticamente quando escurece, ar-condicionado e um monte de outras funcionalidades que fazem a vida ao volante bem mais agradável. Sabe aquele momento em que você precisa subir uma ladeira e fica nervoso? O assistente de partida em subida vai te ajudar a sair com segurança.

Além disso, possui rodas de aço aro 15″ com calotas, Isofix com Top Tether e vidros elétricos em todas as portas — uma mão na roda para quem transporta crianças.

Chevrolet Onix Plus AT Turbo para PcD em agosto de 2025:

Versões Preços de tabela Preços para PcD Descontos AT Turbo 1.0 R$ 118.990,00 R$ 92.290,00 R$ 26.700,00

Com tantas opções e novidades, o Onix Plus continua a ser uma boa escolha para quem busca um carro confiável, moderno e que atenda bem tanto na cidade quanto na estrada.