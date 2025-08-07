Loja inaugura com festa e brindes em Campo Grande

Inauguração da Mult Mix 12: Novidade em Campo Grande com Preços Acessíveis e Brindes

Nesta sexta-feira, 8 de agosto, Campo Grande recebe a nova loja Mult Mix 12, que promete trazer uma grande variedade de produtos a um preço único de R$ 12,00. O objetivo é oferecer uma opção acessível para os consumidores que buscam economia e muita variedade.

A loja, localizada no bairro Parque do Sol, celebra sua inauguração de forma festiva. Os visitantes podem aproveitar guloseimas como pipoca, algodão-doce e picolés durante a comemoração. Além disso, os 30 primeiros clientes que fizerem compras ganharão um copo térmico exclusivo de brinde, uma forma de agradecimento pela preferência.

A Mult Mix 12 se apresenta como um espaço prático e completo, ideal para quem deseja encontrar tudo em um só lugar. Entre os produtos disponíveis, destacam-se garrafas e copos térmicos, perfeitos para o Mês dos Pais, uma ampla gama de materiais de construção, plantas artificiais para decorar os ambientes, e muitos outros itens que combinam qualidade e preço justo.

A loja aceita diversas formas de pagamento, incluindo dinheiro, cartões de crédito e débito, além do pagamento por Pix, facilitando a compra para todos os clientes.

Mais do que uma simples loja, a Mult Mix 12 busca proporcionar uma experiência agradável e acolhedora. Com um ambiente bem organizado e um atendimento atencioso, a expectativa é que o local se torne um ponto de referência na cidade para quem procura produtos variados a preços acessíveis.

A Mult Mix 12 está localizada na Rua Evelina Figueiredo Selingard, 177, no bairro Parque do Sol. Os interessados podem acompanhar as novidades e promoções através do Instagram da loja.