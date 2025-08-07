Queda nos preços dos veículos: onde foi maior segundo a Fipe

Os preços da gasolina e do etanol deram uma suavizada em julho, atingindo os menores valores médios desde janeiro. A gasolina ficou em R$ 6,35, com uma queda de 0,47%, enquanto o etanol chegou a R$ 4,36, com uma redução de 0,68%. Esses dados são do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), que acompanha mais de 21 mil postos em todo o Brasil.

Se você está na região Sudeste, a boa notícia é que lá estão os menores preços. A gasolina aparece com preços em torno de R$ 6,21 e o etanol a R$ 4,23. Mas em Minas Gerais, a gasolina deu uma leve subida, subindo 0,31% e alcançando R$ 6,37 — o maior preço da região. O etanol por lá ficou praticamente na mesma, a R$ 4,47. Vale lembrar que quem pega essa estrada sabe bem como pequenas mudanças nos preços fazem diferença na hora de encher o tanque!

No Centro-Oeste, as quedas foram ainda mais expressivas: a gasolina baixou 0,77% e o etanol recuou 1,37%. No Norte, a situação não está tão favorável. Por lá, a gasolina continua custando R$ 6,84 e o etanol a R$ 5,20. No Acre, a coisa aperta, com o litro de gasolina chegando a R$ 7,48 — é quase uma viagem à lua só para abastecer!

Falando em estados, São Paulo se destacou com o etanol mais barato do Brasil, a R$ 4,08. Já o Rio de Janeiro mostrou que dá para abastecer com mais economia, com a gasolina a R$ 6,13. O Amapá também viu um bom ajuste no preço do etanol, que caiu 3,63%, fechando a R$ 5,31.

De acordo com Renato Mascarenhas, da Edenred Mobilidade, essa queda nos preços é um "alívio importante" para quem dirige. Ele menciona ainda a importância do etanol como uma opção mais limpa e sustentável, ideal para dar aquele rolê pela cidade sem pesar tanto no bolso.

Aproveita e dá uma conferida nos preços dos combustíveis na sua região! Isso pode fazer a diferença na hora de planejar sua próxima aventura automobilística.