Conheça 6 alimentos que você pode oferecer para seu gato além da ração

Os gatos possuem uma alimentação diferente dos cachorros, mas ainda podem comer alimentos que não sejam ração.

A alimentação adequada dos gatos desempenha um papel essencial na manutenção da saúde, da vitalidade e da longevidade desses animais. Escolher bem o que vai ao potinho de comida evita uma série de problemas digestivos, renais e até comportamentais.

Embora a ração balanceada represente a base nutricional ideal para os felinos domésticos, muitos tutores ainda têm dúvidas sobre a possibilidade de variar a dieta com alimentos naturais. Essas dúvidas se tornam ainda mais relevantes diante da tendência de humanização dos pets.

Isso porque leva muitas famílias a desejarem oferecer aos seus bichanos algo além do básico. No entanto, saber o que pode ou não entrar no cardápio felino exige atenção redobrada, já que alguns alimentos comuns para humanos podem causar sérios danos à saúde dos gatos.

6 alimentos que você pode oferecer ao gato além de ração

Apesar de a ração continuar sendo a opção mais completa, alguns alimentos naturais também podem complementar a dieta dos gatos com segurança. Quando introduzidos da maneira correta, esses ingredientes oferecem nutrientes importantes e ampliam a variedade alimentar do felino.

No entanto, é preciso cautela na hora de servir qualquer alimento fora da ração, respeitando sempre as quantidades, a frequência e a forma de preparo adequadas. Veja, a seguir, seis alimentos liberados para os felinos e entenda como oferecê-los corretamente.

Frango cozido e sem tempero

O frango representa uma excelente fonte de proteína magra para os gatos, desde que esteja cozido, sem pele, sem ossos e, principalmente, sem temperos. Para evitar qualquer risco de contaminação, é fundamental garantir o cozimento completo da carne, sempre com água e nunca com sal ou alho.

Além disso, o tutor deve servir o frango em pequenos pedaços e apenas como complemento à alimentação regular, evitando oferecer diariamente para não comprometer o equilíbrio nutricional da dieta.

Abóbora cozida

A abóbora auxilia o bom funcionamento intestinal dos gatos, devido à sua alta concentração de fibras e à presença de vitaminas importantes, como a A e a C. Deve ser oferecida sempre cozida, amassada e sem adição de condimentos ou açúcar.

Além de melhorar o trânsito intestinal, a abóbora pode ser usada como estratégia para gatos com prisão de ventre ou problemas digestivos leves. Ainda assim, o ideal é consultar o veterinário antes de introduzir esse vegetal no cardápio.

Peixe cozido sem espinhas

Gatos adoram peixe, e o alimento pode ser benéfico quando preparado corretamente. Sardinha ou atum, por exemplo, devem sempre ser servidos cozidos, sem espinhas e, preferencialmente, frescos. O consumo ocasional garante ácidos graxos importantes, como o ômega 3, que favorece a saúde da pele e do pelo.

Entretanto, é preciso evitar peixes enlatados com conservantes ou óleo, além de não torná-los parte da rotina, pois o excesso de fósforo pode prejudicar os rins dos felinos. Então, quando for dar, lembre-se desses cuidados.

Ovo cozido

O ovo é um alimento nutritivo, rico em proteínas e vitaminas do complexo B, podendo ser incluído ocasionalmente na alimentação dos gatos. No entanto, ele deve ser sempre servido cozido e sem sal. O consumo de ovo cru representa risco de contaminação por bactérias como a salmonela.

Melão ou melancia

Embora os gatos não tenham afinidade com sabores doces, frutas ricas em água como melão e melancia podem ajudar na hidratação dos felinos. Para isso, é necessário retirar completamente as sementes e a casca, cortando a fruta em pequenos cubos.

Cenoura cozida

A cenoura é uma boa fonte de betacaroteno e fibras, podendo ser oferecida cozida e sem temperos. Depois de cozinhar bem, basta amassar ou cortar em pedacinhos pequenos para facilitar a mastigação. Além de nutritiva, a cenoura também ajuda na digestão e pode ser uma boa opção para variar petiscos.

5 alimentos que você nunca deve oferecer ao gato

Nem todo alimento seguro para humanos é inofensivo para os gatos. Muitos ingredientes do dia a dia podem causar intoxicações, problemas digestivos graves ou até insuficiência renal. Veja abaixo os cinco alimentos mais perigosos para os felinos:

Chocolate : contém teobromina, substância tóxica para gatos, mesmo em pequenas quantidades. Pode provocar tremores, vômitos, arritmias e até convulsões.

: contém teobromina, substância tóxica para gatos, mesmo em pequenas quantidades. Pode provocar tremores, vômitos, arritmias e até convulsões. Cebola e alho : causam destruição das células vermelhas do sangue, podendo levar à anemia severa. Mesmo quantidades mínimas em alimentos cozidos representam perigo.

: causam destruição das células vermelhas do sangue, podendo levar à anemia severa. Mesmo quantidades mínimas em alimentos cozidos representam perigo. Leite de vaca : embora popularmente associado aos gatos, o leite causa diarreia e desconfortos gastrointestinais, já que muitos felinos desenvolvem intolerância à lactose na fase adulta.

: embora popularmente associado aos gatos, o leite causa diarreia e desconfortos gastrointestinais, já que muitos felinos desenvolvem intolerância à lactose na fase adulta. Uva e uva-passa : ainda que o mecanismo não esteja totalmente esclarecido, ambas podem provocar insuficiência renal aguda e, por isso, devem ser evitadas completamente.

: ainda que o mecanismo não esteja totalmente esclarecido, ambas podem provocar insuficiência renal aguda e, por isso, devem ser evitadas completamente. Massa crua com fermento: pode fermentar no estômago do animal, causando acúmulo de gases, inchaço e até risco de intoxicação pelo etanol liberado no processo.

