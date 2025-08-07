Lucas Leto pode assumir vaga de MC Livinho na Dança dos Famosos

A TV Globo ainda não confirmou oficialmente, mas é quase certo que o cantor MC Livinho será substituído por Lucas Leto na nova temporada da Dança dos Famosos, que vai ao ar no programa “Domingão com Huck”. A informação é de fontes internas da emissora.

MC Livinho teve um acidente de moto em São Paulo no dia 29 de julho. Embora tenha mostrado vontade de continuar no reality show, os médicos recomendaram que ele se afastasse de atividades físicas intensas, pois isso poderia prejudicar sua recuperação. Por conta dessa orientação médica, sua participação foi inviabilizada antes mesmo da estreia.

Com a proximidade do início das apresentações, que estão marcadas para este final de semana, a produção da Globo decidiu rapidamente encontrar um substituto. Lucas Leto, que é ator e tem 26 anos, surgiu como o candidato mais forte para o cargo, com altas probabilidades de confirmação nos próximos dias.

Lucas Leto é natural da Bahia e atualmente atua como o personagem Sardinha na novela “Vale Tudo”. Ele tem uma carreira sólida nas artes cênicas, o que o torna uma boa escolha para o programa de dança. Sua preparação física e sua dedicação como ator são pontos positivos que devem ajudar em seu desempenho durante a competição.

Até o momento, a emissora não divulgou uma nota oficial sobre a mudança de participantes. Contudo, pessoas próximas à produção afirmam que a decisão já foi tomada.

Com essa troca, o elenco da Dança dos Famosos continua a ser diversificado e promissor, reunindo nomes conhecidos e apreciados pela audiência, como Allan Souza Lima, Alvaro, Cátia Fonseca, David Junior, Duda Santos, Fernanda Paes Leme, Gracyanne Barbosa, Luan Pereira, Manu Bahtidão, Nicole Bahls, Rodrigo Faro, Richarlyson, Silvero Pereira, Tereza Seiblitz e Wanessa.