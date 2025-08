Infiniti QX80 2026 apresenta versão Sport com visual escurecido

A Infiniti acaba de apresentar o QX80 2026 e a grande novidade é a nova versão Sport. Com um visual mais agressivo e um acabamento todo escurecido, esse SUV se destaca mesmo à distância. Imagine só: um para-choque exclusivo, rodas de 22 polegadas com design em Y e detalhes escuros na grade, espelhos, barras de teto e emblemas. É o tipo de carro que atrai olhares por onde passa!

A cabine não fica atrás e segue essa vibe ousada. O interior vem em dois tons: couro preto e azul, com forro do teto grafite e madeira escura que complementam o visual. E quem gosta de tecnologia vai adorar as duas telas de 14,3″, além de uma tela de 9″ só para o ar-condicionado e um head-up display que traz informações diretamente para o campo de visão do motorista. Quem dirige com frequência sabe como isso facilita as coisas, especialmente nos engarrafamentos.

Entre os equipamentos, a Infiniti caprichou. Os bancos dianteiros vêm com aquecimento, ventilação e até funcionalidade de massagem! Isso torna qualquer viagem mais confortável, especialmente em longas distâncias. E não podemos deixar de mencionar o som premium com 24 alto-falantes, espelho retrovisor digital e uma iluminação ambiente personalizável com 64 cores. Para quem valoriza um ambiente acolhedor dentro do carro, isso é um sonho!

É curioso que, apesar de se chamar "Sport", a motorização permanece a mesma dos modelos anteriores: um robusto V6 biturbo de 3,5 litros, capaz de entregar 450 cv e 70,5 kgfm de torque. O câmbio automático de nove marchas e a tração integral garantem que o carro se comporte bem tanto na cidade quanto em aventura fora dela. Para quem já passou aquele sufoco em terrenos difíceis, sabe como uma tração eficiente faz toda a diferença!

A versão Sport substitui o antigo acabamento Sensory e adota uma estratégia similar à que foi usada no QX60. Ah, e se você está pensando em cores, pode escolher entre Mineral Black, Radiant White, Grand Blue e Dynamic Metal, com a opção de um teto preto para um visual ainda mais exclusivo e cheio de atitude.

Agora, sobre os preços: a nova versão Sport começa a partir de US$ 101.950, um pouco mais caro que o modelo anterior, que tinha um custo base de US$ 1.300 a menos. Vamos combinar que, considerando tudo que oferece, ainda pode ser um bom investimento. O modelo de entrada, QX80 Pure, também teve seu preço reajustado e agora inicia em US$ 83.750.

Ainda vale lembrar que, mesmo com esses aumentos, as vendas do QX80 estão bombando. Nos primeiros seis meses deste ano, as vendas cresceram 47,1% nos EUA, sendo esse o único modelo da Infiniti com aumento no período. A linha 2026 deve ser lançada oficialmente no final do verão norte-americano.

E para os amantes da marca, fica o recado: mantenham-se atentos, porque a Infiniti também faz recall de quase 500 mil veículos por falha no motor VC-Turbo usado nessa linha. Afinal, segurança sempre em primeiro lugar, não é mesmo?