Preço, ficha técnica e itens de série do Fipe Carros

O Volkswagen Nivus Sense 2026 chegou para conquistar os amantes de SUVs cupês no Brasil. Essa versão é a mais em conta da linha e se destaca por oferecer muito por um preço sugerido de R$ 119.990. Focada especialmente no público PcD, ela tem uma lista de equipamentos que quase rivaliza com as versões mais caras, como a Comfortline.

Vamos falar sobre o motor? O Nivus Sense é equipado com um 1.0 TSI flex de três cilindros, que entrega até 128 cv com etanol e 116 cv com gasolina. O torque fica em 20,4 kgfm e, pra facilitar ainda mais a vida, ele vem sempre com câmbio automático de seis marchas. Ideal pra quem não quer perder tempo nas trocas quando está no trânsito.

E quando a gente pensa em economia, os números do Inmetro são bem animadores. Com gasolina, você faz cerca de 12,4 km/l na cidade e 14,8 km/l na estrada. Se optar pelo etanol, esses números caem um pouco: 8,6 km/l no urbano e 10,3 km/l no rodoviário. Então, nada como uma boa calibragem nos pneus pra garantir que você aproveite ao máximo cada litro.

Itens de série do Volkswagen Nivus Sense 2026

O Nivus Sense não economiza nos itens de série. Ele oferece 6 airbags (2 frontais, 2 laterais e 2 de cortina), ar-condicionado com filtro de poeira e uma série de comodidades do dia a dia. Para quem viaja com a família, os apoios de cabeça são para os três passageiros do banco traseiro, e as crianças vão adorar a fixação para cadeirinhas infantis com ISOFIX.

Ainda dá pra se surpreender com as conveniências. Ele vem com faróis de LED que não só iluminam bem, mas também trazem aquele toque moderno que todo carro precisa. O painel de instrumentos digital de 8" é muito prático, e o sistema de som touchscreen “VW Play” com tela de 10" garante que a sua trilha sonora esteja sempre na ponta da língua.

Se você gosta de um visual mais robusto, o Nivus também conta com um rack de teto longitudinal na cor preta e rodas de aço aro 16”. Todos aqueles que já ficaram presos no trânsito, com certeza, vão valorizar os sensores de estacionamento traseiros. Eles ajudam a evitar aquele estresse extra ao estacionar.

Ficha técnica do Volkswagen Nivus Sense 2026

Agora, vamos dar uma olhada na ficha técnica que revela todas as características do Nivus Sense.

Motor 1.0 200 TSI Câmbio Automática, 6 marchas Tração Dianteira Potência 128 cv a 5500 rpm (Etanol) Torque 20,4 kgfm a 2000 rpm (Etanol/Gasolina) Velocidade Máx. 189 km/h 0-100 km/h 10 segundos Consumo Cidade 7,7 km/l (Etanol) / 10,7 km/l (Gasolina) Consumo Estrada 9,4 km/l (Etanol) / 13,2 km/l (Gasolina) Comprimento 4266 mm Largura 1757 mm Altura 1493 mm Entre-eixos 2566 mm Capacidade do tanque 52 litros Capacidade do porta-malas 415 litros Peso Líquido 1199 kg Rodas e Pneus Liga leve, 205/55 R17 Garantia 36 meses

Esse SUV tem tudo pra agradar quem busca conforto e estilo, sem deixar de lado a economia no dia a dia.