XPeng P7 recebe novo design e autonomia de 820 km

A XPeng trouxe uma novidade bem interessante para o mundo dos elétricos: o novo P7. Esse sedã elétrico chega com um visual futurista e uma tonelada de tecnologia, tudo focado em alta performance. A previsão é que ele comece a ser vendido no fim de agosto e deve encarar concorrentes como o Xiaomi SU7, Tesla Model 3, Zeekr 001 e BYD Han L no mercado saturado da China.

O design do P7 é realmente arrojado. Ele aposta na nova linguagem de design chamada Xmart Face, com uma faixa de LED frontal em formato de estrela e luzes verticais em “H”. O spoiler traseiro ativo e as rodas com um visual em “X” também ajudam a mostrar que a aerodinâmica foi uma prioridade. E o melhor: com um coeficiente de arrasto de apenas 0,201, ele se destaca no quesito eficiência.

Interior e Tecnologia

Quando se entra no P7, é como ser recebido em uma verdadeira "ilha da tecnologia". O painel conta com uma tela central gigante de 15,6 polegadas que se move em três eixos — super moderno! O volante não fica atrás, com um design esportivo de três raios, todo ajustado para dar um toque a mais na hora de dirigir. Uma das paradas legais é o sistema de projeção AR-HUD de 87 polegadas, feito em parceria com a Huawei. E os comandos nos painéis de porta? Esses são sensíveis ao toque e podem ser personalizados, um charme à parte.

O que realmente impressiona nesse carro é a tecnologia embarcada. Com três chips Turing desenvolvidos pela XPeng em conjunto com o processador Snapdragon 8295P, o P7 promete uma experiência de condução conectada e esperta. Funções novas devem chegar por atualizações OTA, ou seja, a gente vai sempre ter novidades mesmo após a compra.

Performance e Autonomia

No quesito motorização, as opções são bem variadas. Você pode escolher a tração traseira com 367 cv ou a tração integral que entrega até 595 cv. As baterias também têm diferentes capacidades, variando entre 74,9 kWh e 92,2 kWh, tudo dependendo da versão escolhida.

E, olha, o desempenho de recarga é impressionante! Ele suporta carregamento rápido 5C, conseguindo recuperar 512 km de autonomia em apenas 10 minutos. Se você precisa fazer uma recarga de 10% a 80%, essa operação leva pouco mais de 11 minutos — prático para quem está sempre na correria.

Quando falamos de autonomia, temos variações dependendo da versão: no modelo padrão, são 702 km, na opção de longo alcance, até 820 km e na versão com tração nas quatro rodas, 750 km. Para quem já ficou com o pé atrás por causa da autonomia dos elétricos, essas cifras são bem animadoras.

Dimensões e Conclusão

O novo P7 tem 5,01 metros de comprimento e um entre-eixos de 3 metros, sendo maior que sua geração anterior. A proposta da XPeng é clara: oferecer um carro elétrico que é ao mesmo tempo premium, inovador e focado em desempenho. É uma combinação de inovação e sofisticação que merece ser notada por todos nós, apaixonados por carros.

Sinceramente, a chegada do P7 promete balançar as estruturas do mercado elétrico e deixar muitos de nós de olho nesse modelo!