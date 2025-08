Elenco de Coração Acelerado recebe Stepan Nercessian

O ator Stepan Nercessian foi confirmado como parte do elenco da nova novela das sete da TV Globo, intitulada “Coração Acelerado”. A notícia foi divulgada após o ator assinar o contrato na última terça-feira, dia 5. A estreia da novela está prevista para janeiro de 2026 e ela substituirá “Dona de Mim” na faixa das 19h.

Este retorno marca a volta de Stepan às novelas após quatro anos. Seu último trabalho nesse formato foi na novela “Quanto Mais Vida, Melhor!”, exibida em 2021, durante a pandemia de Covid-19. Na nova trama, ele fará parte do núcleo central da história. Em 2023, Stepan também foi visto na série “Fim”, exibida no Globoplay e escrita por Fernanda Torres.

### Enredo

“Coração Acelerado” será escrita por Izabel de Oliveira, conhecida por “Cheias de Charme”, em parceria com Maria Helena Nascimento, autora de “Rock Story”. Ambas têm experiência em criar novelas com forte presença musical.

A nova história acompanha João Raul, interpretado por Filipe Bragança, um jovem cantor de sertanejo universitário que viraliza nas redes sociais ao publicar a mensagem: “Onde está a garota do meu passado?”. Essa declaração reacende a memória de sua inspiração, Agrado Garcia, uma talentosa cantora e compositora que enfrenta os desafios do machismo na indústria musical.

Ao longo da trama, Agrado se une a Manuela Rasa, formando a dupla “As Donas da Voz”. Juntas, elas lidam com obstáculos pessoais e profissionais, além da rivalidade com Naiane, uma influenciadora chamada de “Princesinha do Algodão”, que também deseja conquistar o protagonista.

As gravações ocorrerão em Goiás, com locações em cidades como Goiânia, Alto Paraíso, Pirenópolis e Pires do Rio. Esses locais formarão o cenário da cidade fictícia de Bom Retorno, que refletirá a rica cultura sertaneja.

A novela promete ter uma estética moderna, unindo elementos de um visual rural tradicional com referências digitais contemporâneas, que retratam o dia a dia dos artistas e influenciadores do universo musical. A trilha sonora será um destaque, misturando canções inéditas e clássicos do sertanejo, para realçar momentos importantes da narrativa.

Além de romance e intrigas do mundo das celebridades, “Coração Acelerado” terá como foco questões sociais importantes, como:

– Machismo na indústria musical.

– Rivalidades femininas no ambiente artístico.

– Conflitos familiares e diferenças entre gerações.

– Representatividade e diversidade da cultura brasileira.

A intenção é criar uma novela sensível e atual que dialogue com diferentes públicos, reafirmando o papel das novelas como reflexo da sociedade brasileira.

### Elenco

Até o momento, a Globo confirmou os seguintes atores no elenco de “Coração Acelerado”:

– Isadora Cruz

– Isabelle Drummond

– Gabz

– Filipe Bragança

– Guito

– Marcos Caruso

– Antônio Calloni

– Lázaro Ramos

– Leandra Leal

– Diego Martins

– Luellem de Castro

– Luiz Henrique Nogueira

– Stepan Nercessian

O elenco será finalizado até o início de outubro, e a expectativa é que a nova novela traga um time forte e representativo, adequado aos temas abordados na trama.