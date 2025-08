VW Taos 2026 é testado junto com o novo Jetta GLi

A Volkswagen não para! A marca está a todo vapor com novos lançamentos para 2025 e, desta vez, os olhares se voltam para duas novidades quentes: o Jetta GLI, aquele sedã esportivo que faz o coração acelerar, e o SUV médio Taos. Já dá pra sentir o cheirinho da estrada, não é? Ambos foram vistos em testes na região de São Paulo, flertando com os amantes de carros por aí. A expectativa é que as duas belezuras sejam apresentadas no último trimestre deste ano.

Mesmo escondidos sob uma camada generosa de camuflagem, os protótipos já mostram que vêm com novidades bem interessantes. O Jetta GLI, por exemplo, aparece com faróis em LED mais finos, bem alinhados com a nova estética da dianteira. Agora, ele conta com uma barra luminosa ligando tudo, um visual que lembra outros modelos da VW, como Nivus e Golf MK8.5. Já pensou a alegria de dirigir um veículo assim?

O para-choque dianteiro também recebeu uma repaginada, com entradas de ar mais destacadas e um friso vermelho que dá um charme todo especial. As molduras em colmeia, tão tradicionais, continuam, mas com um toque moderno. A parte traseira não fica atrás: lanternas com um novo design de LEDs e uma assinatura visual que promete se destacar nas ruas. E as rodas de 18 polegadas, agora totalmente escurecidas, dão um toque esportivo de verdade.

Muita gente já conhece a performance do motor 2.0 TSI do Jetta GLI, que entrega 231 cv e um torque de 35,7 kgfm. E para quem adora câmbio automatizado, a Volkswagen manteve sua opção de sete marchas com dupla embreagem. Ótimo para quem pega muito trânsito, não é?

Taos mudará mais

O Taos, por sua vez, receberá transformações um pouco mais profundas. A primeira grande mudança é que ele deixará de ser produzido na Argentina e vai começar a ser importado do México. Isso significa que a fábrica argentina vai focar apenas na produção da picape Amarok. Agora, quem já teve um Taos vai perceber um visual novo, com faróis redesenhados e uma nova disposição das luzes, além do filete iluminado que passa para a parte superior da grade.

O para-choque também está mais ousado, com entradas de ar maiores e detalhes em cores que realçam ainda mais o design. E não podemos esquecer das lanternas traseiras, que agora têm um visual interligado por LEDs, acompanhadas de rodas de liga leve com novas opções de design, dependendo da versão. Um toque de sofisticação, perfeito para quem quer viajar em grande estilo.

Além disso, a paleta de cores do Taos está ficando ainda mais bacana, incluindo um verde vibrante que já chamou atenção no mercado americano. Mas vale lembrar que essas mudanças, ao serem implementadas, vão impactar não apenas o Brasil, mas também o Uruguai e outros mercados que recebiam o modelo argentino. O motivo? A crise dos “carros redundantes” na Argentina, onde a produção local não é mais tão rentável.

E aí, ansiosos para ver e sentir essas novidades na estrada?