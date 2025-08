Chuvas fortes e ventos de 60 km/h chegam ao Paraná

O Paraná está sob alerta amarelo devido à previsão de chuvas intensas, com a possibilidade de rajadas de vento entre 40 e 60 km/h. O alerta foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e abrange até às 23h59 desta quinta-feira, dia 7. As áreas em foco são o Sudoeste, Centro-Sul e Sudeste do estado.

A expectativa é que, nas próximas horas, o volume de chuvas varie entre 20 e 30 milímetros por dia. A previsão também inclui um risco considerável de problemas como interrupções no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos e alagamentos, além de descargas elétricas.

Mudanças no clima estão a caminho, com a chegada de uma nova frente fria prevista para ocasionar alterações especialmente entre a quinta e sexta-feira, dias 7 e 8. De acordo com especialistas, a queda de temperatura será mais acentuada nas regiões serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, e também em áreas do planalto sul do Paraná.

Esta nova massa de ar frio pode causar a possibilidade de chuvas congeladas nas madrugadas e manhãs do próximo sábado, dia 9, especialmente no alto da Serra Catarinense. Diante desse cenário, é importante que os moradores estejam atentos às condições meteorológicas e tomem precauções necessárias para evitar transtornos.