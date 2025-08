Hyundai Creta mantém liderança por segundo mês consecutivo

Após um tempinho em segundo plano, o varejo voltou a ser a modalidade mais forte nas vendas de automóveis. Em julho, ele representou 50,8% dos 229.948 emplacamentos. Não é à toa que a Volkswagen se deu bem novamente, liderando com 16,05% do mercado, seguida de perto pela Fiat com 14,53%. A Chevrolet, Hyundai e Toyota completam a lista entre as cinco mais vendidas.

Se você tem acompanhado, sabe que o Hyundai Creta vem fazendo bonito, sendo o carro mais emplacado pelo segundo mês consecutivo, com nada menos que 6.359 unidades. Como não amar um SUV que entrega conforto e espaço, né? A surpresa do mês foi o Chevrolet Tracker, que subiu para a segunda posição com 4.928 vendas, enquanto o VW Polo, que foi o campeão em junho, caiu para a terceira, com 4.894 unidades. Já o Fiat Fastback repetiu a 5ª posição, atraindo 4.185 consumidores.

O Ranking Completo dos Favoritos de Julho

Posição Modelo Vendas % do Total 1º Hyundai Creta 6.359 80,94% 2º Chevrolet Tracker 4.928 70,66% 3º VW Polo 4.894 37,82% 4º VW Nivus 4.726 81,81% 5º Fiat Fastback 4.185 67,42%

Quem já dirigiu um Creta em estrada aberta sabe o quanto o carro entrega conforto e uma boa resposta ao volante. E claro, agora que já sabemos quem são os campeões de vendas, que tal falar dos SUVs? O VW T-Cross, Toyota Corolla Cross, Caoa Chery Tiggo 7 e Honda HR-V também marcaram presença entre os dez mais.

Os Destaques do Segmento de SUV

O GWM Haval H6, com 2.483 unidades emplacadas, ficou à frente do Jeep Compass, que teve 2.320. Esse carro parece ter conquistado muitos fãs desde que chegou por aqui!

Outra novidade foi o Tera da Volkswagen, estreando em 14ª lugar com quase 92% de vendas diretas. Para quem busca um novo carro, ele é uma ótima opção. E para aqueles que ainda não conhecem, o GAC GS4 chegou nessa lista pela primeira vez, mostrando a força dos SUVs no Brasil.

Vendas no Segmento de Comerciais Leves

Passando para as picapes, a Fiat Strada reinou novamente com 3.902 unidades emplacadas. É impressionante como essa picape se mantém no topo, certo? Em segundo lugar, a Toyota Hilux se destacou com 2.217 unidades, enquanto a Ford Ranger ficou um pouco atrás, com 1.750.

Posição Modelo Vendas % do Total 1º Fiat Strada 3.902 30,26% 2º Toyota Hilux 2.217 41,28% 3º Fiat Toro 1.820 45,67% 4º Ford Ranger 1.750 56,38% 5º Mitsubishi Triton 721 68,15%

Por fim, curioso para ver o que os próximos meses vão trazer, principalmente com a chegada de novos modelos e atualizações!