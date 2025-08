Ficha técnica, preço e itens de série do Fipe Carros

O Hyundai Creta Platinum 2026 segue sólido como uma opção intermediária na linha dos SUVs e está com o preço sugerido de R$ 182.890. Para esse ano, ele não trouxe muitas mudanças, mantendo as configurações de motor e equipamentos que já conhecemos.

Sob o capô, o Creta Platinum mantém o motor 1.0 turbo flex de três cilindros da família Kappa. Ele entrega 120 cavalos de potência e um torque de 17,5 kgfm. A transmissão é automática de seis marchas. Vale lembrar que esse motor teve uma leve perda de potência devido às novas regras de emissões do Proconve, mas é uma ocorrência que muitos já estão acostumados a ver nos veículos atualizados por aqui.

Consumo e Desempenho

Falando em economia, o Creta não decepciona. Segundo o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), ele faz 8,4 km/l na cidade e 9 km/l na estrada quando abastecido com etanol. Se você optar pela gasolina, os números melhoram: 12 km/l na cidade e 12,7 km/l na estrada. Isso é algo que faz a diferença no dia a dia, especialmente se você passa muito tempo no trânsito ou em viagens mais longas.

Itens de Série do Hyundai Creta Platinum 2026

O Creta Platinum 2026 vem recheado de itens que fazem a diferença na experiência ao volante. Ele já sai de fábrica com seis airbags, assistente de permanência em faixa, farol alto adaptativo, ar-condicionado digital de duas zonas e saídas de ar para os passageiros de trás. Os retrovisores têm ajustes elétricos, e as rodas são aro 17, fechando um visual robusto.

Para conforto e segurança, temos ainda o banco do motorista com ajuste de altura, volante regulável, controle de tração e estabilidade, além de sensores de estacionamento com câmera de ré. Quem já teve que manobrar em lugares apertados sabe como isso facilita a vida.

Mais Recursos

O Creta não para por aí. Ele vem com sensor de estacionamento dianteiro, freio de estacionamento eletrônico, banco do motorista com ventilação e sistema de frenagem autônoma — um verdadeiro alívio para quem pega trânsito pesado. Além disso, as borboletas para trocas manuais no volante são um toque que muitos motoristas vão adorar.

O sistema multimídia e o painel de instrumentos digital têm telas de 10,25 polegadas, entregando uma interface moderna e bonita. É sempre bom ter tudo à mão, especialmente quando você precisa acessar a navegação rapidamente durante uma viagem.

Ficha Técnica do Hyundai Creta Platinum 2026

Agora, vamos dar uma olhadinha na ficha técnica do Creta:

Motor 1.0 TGDI Câmbio Automático, 6 marchas Tração Dianteira Potência 120 cv a 6.000 rpm (Etanol) Torque 17,5 kgfm a 1.500 rpm (E/G) Velocidade Máxima 180 km/h Aceleração (0-100 km/h) 11,5 segundos Consumo Cidade 8,3 km/l (E) / 11,9 km/l (G) Consumo Estrada 9,1 km/l (E) / 12,6 km/l (G) Comprimento 4.300 mm Largura 1.790 mm Altura 1.620 mm Entre-eixos 2.610 mm Altura do Solo 190 mm Capacidade do Tanque 50 litros Porta-malas 433 litros Peso Líquido 1.270 kg Carga Útil 430 kg Rodas e Pneus Liga leve, 215/60 R17 Garantia Total 60 meses Garantia Motor e Câmbio 60 meses

Com tantas features e bons números, o Creta Platinum 2026 promete continuar fazendo sucesso nas ruas e estradas brasileiras. É um carro que combina conforto e tecnologia, ideal para quem busca um SUV versátil para o dia a dia.