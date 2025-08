Omoda apresenta SUVs eletrificados 5 HEV e 7 PHEV no Brasil

A Omoda está em ritmo acelerado e promete agitar o mercado de SUVs eletrificados no Brasil com dois lançamentos quentes: o Omoda 5 HEV e o Omoda 7 PHEV. Ambas as novidades estarão chegando nas concessionárias a partir da segunda quinzena de setembro. Esses veículos serão apresentados ao público durante o Festival Interlagos 2025, e podem ser grandes concorrentes para modelos famosos como o Toyota Corolla Cross, GWM Haval H6 e BYD Song Plus.

O Omoda 5 HEV é a opção híbrida leve da linha. Ele vem equipado com um motor 1.5 turbo a gasolina e um sistema elétrico que não requer carregamento externo — você vai poder recarregá-lo apenas com o uso do carro, o que é bem prático para quem está sempre na estrada. Esse modelo promete entregar 203 cv de potência e 31 kgfm de torque, focando na eficiência e na economia de combustível. Tudo isso com um preço previsto abaixo dos R$ 200 mil, buscando atrair quem está de olho em SUVs médios com motorização a combustão.

Dentre os destaques do Omoda 5, o design futurista chama atenção: ele tem uma grade frontal com efeito 3D, faróis bipartidos e uma bela assinatura em LED. O visual arrojado continua na traseira, com lanternas interligadas e um discreto aerofólio. E não para por aí: o interior deve contar com um painel digital, carregador sem fio, assistentes de condução e uma central multimídia que se conecta automaticamente ao seu celular.

Agora, para quem busca um SUV mais robusto, o Omoda 7 PHEV pode ser a escolha ideal. Ele é maior, com 4,62 metros de comprimento, e possui um visual mais refinado. O que impressiona é que este modelo traz um motor 1.5 turbo, juntamente com um motor elétrico dianteiro e uma bateria de 18,5 kWh. No total, são 339 cv de potência e 52 kgfm de torque combinados, permitindo enfrentar com facilidade SUVs híbridos de maior porte.

O styling externo do Omoda 7 é parte da nova identidade visual da marca, chamada “Art in Motion X”. Ele apresenta uma grade hexagonal e faróis afilados, o que dá um ar bastante elegante. A parte traseira remete ao Omoda 5, mantendo as lanternas interligadas, enquanto o interior promete acabamento de alto padrão e muita tecnologia em conectividade e assistência à condução.

Desde sua chegada ao Brasil em abril, com os modelos Omoda E5 e Jaecoo 7, a Omoda & Jaecoo (O&J), parte do grupo Chery, vem se estabelecendo rapidamente. Com mais de 40 concessionárias em 17 estados, a marca já ocupa um lugar entre as 20 montadoras que mais vendem no país.

Com esses novos lançamentos, a Omoda visa se firmar ainda mais no mercado de SUVs eletrificados, oferecendo design atraente, tecnologia de ponta e motorização eficiente. Os interessados poderão conferir as novidades nas lojas da marca até o fim do mês, e a pré-venda começa já em setembro!