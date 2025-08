Volkswagen Amarok traz versão híbrida em 2027

A nova geração da Volkswagen Amarok promete trazer uma grande mudança: a picape vai ganhar uma versão híbrida em 2027. E não é só isso! Ela vai passar por uma reforma total, tanto no visual quanto sob o capô, sendo fabricada na Argentina com um investimento de US$ 580 milhões. O projeto, conhecido como “Amarok South America”, é exclusivo para a nossa região e tem como foco atender às exigências do mercado com soluções mais sustentáveis e eficientes.

Atualmente, a Volkswagen ainda não revelou todos os detalhes sobre o novo conjunto híbrido da Amarok. Mas já sabemos que a plataforma será bastante versátil, podendo comportar motores diesel, híbridos e até totalmente elétricos. A versão atual da picape é equipada com um potente motor V6 turbodiesel de 258 cv e câmbio automático de oito marchas. Mas, para essa nova geração, é bem provável que eles optem por motores mais econômicos e menos poluentes, acompanhando a tendência global.

No quesito design, a nova Amarok também vai passar por uma transformação impressionante. O time de design da Volkswagen na América do Sul, liderado pelo brasileiro José Carlos Pavone, está à frente desse trabalho. A inspiração vem da picape chinesa Maxus Interstellar X, e os protótipos já flagrados em testes mostram proporções robustas e lanternas verticais em LED. É como se a picape quisesse chegar cheia de personalidade, com uma presença marcante na estrada.

O anúncio oficial da Amarok híbrida foi feito em uma reunião em Buenos Aires, onde representantes da Volkswagen se encontraram com o Ministro da Economia argentino, Luis Caputo. O investimento visa impulsionar a produção local de veículos eletrificados e, sem dúvida, a fábrica de General Pacheco será a responsável pela nova geração dessa picape.

A escolha da plataforma da Maxus Interstellar X marca um novo caminho para a Volkswagen. Ao invés de desenvolver a Amarok do zero ou usar a base da Ford Ranger, a marca alemã decidiu compartilhar recursos com a chinesa SAIC. Essa colaboração é vista como estratégica e tende a trazer benefícios a longo prazo. Mesmo aqui na América do Sul, a nova Amarok receberá ajustes para atender melhor o nosso público, com recursos como tração 4×4 sob demanda e, quem sabe, até versões com motor 2.0 turbodiesel e câmbio manual para manter os preços em um patamar acessível.

Por fim, essa decisão de lançar uma Amarok híbrida acompanha o movimento dos concorrentes, como a Ford, que já tem uma Ranger híbrida plug-in, e a Toyota, que está desenvolvendo versões eletrificadas da Hilux. Assim, a nova Amarok vem não apenas renovada, mas totalmente alinhada com o futuro das picapes médias no Brasil. É um momento animador para quem ama dirigir e acompanhar as novidades do mundo automotivo!