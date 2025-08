Chevrolet Spin Premier tem preço menor para PcD em agosto

A Chevrolet Spin Premier está com uma promoção bem bacana para o público PcD durante o mês de agosto. Se você se encaixa nas regras de isenção, pode aproveitar descontos interessantes, como o IPI zerado e uma redução oferecida pela fábrica. Para quem estava de olho, a boa notícia é que o valor do carro sofreu uma pequena redução de R$ 70 em relação à promoção do mês passado.

A versão Premier, que acomoda até 7 pessoas e vem com motor 1.8 automático, atualmente custa R$ 140.290 para pessoas com deficiência. O preço cheio é de R$ 160.390, o que significa um desconto considerável de R$ 20.100! Para garantir essa oferta, é só visitar uma concessionária Chevrolet com os documentos em mão e iniciar o processo de compra.

Outra informação bacana é que todas as versões da Spin são equipadas com um motor 1.8 flex aspirado, que entrega até 111 cavalos de potência e 17,7 kgfm de torque. E para quem gosta de viajar ou levar a família, o espaço interno é generoso: são 4,42 metros de comprimento, 1,73 metro de largura e 1,68 metro de altura, com um porta-malas que pode abrigar até 756 litros de bagagens. Espaço é o que não falta!

Entre janeiro e julho de 2025, a Spin se destacou no mercado com 12.290 unidades emplacadas, deixando para trás modelos como o Citroën C3 Aircross, que emplacou apenas 3.375. É um dado interessante para o seu saldo de carro! Na competição dos SUVs de 7 lugares, o Jeep Commander e a Toyota SW4 também se destacaram, com 8.532 e 9.813 emplacamentos, respectivamente.

A versão Premier também não deixa a desejar em equipamentos. Ela vem de fábrica com quatro alto-falantes, entradas USB, e até um painel digital com tela de 8 polegadas, cheio de opções de personalização. Para os que adoram tecnologia, a central multimídia MyLink tem uma tela de 11 polegadas compatível com Android Auto e Apple CarPlay, além de rádio AM/FM e várias opções de conectividade. Desde um bom rock até o último podcast, tudo fica ao alcance!

Na área de segurança, a Spin traz seis airbags, assistente para arrancadas em subidas, e controles de estabilidade e tração. E para quem necessita, o carro suporta cadeirinhas infantis nos padrões Isofix e Top Tether. Ah, e ainda conta com rack de teto preto e carregador de celular por indução — comodidade para o dia a dia!

Para quem quer saber os preços em detalhes, a ficha está assim:

Chevrolet Spin Premier para PcD em agosto de 2025:

Configurações Preços de tabela Preços para PcD Descontos Premier 7 lugares 1.8 AT R$ 160.390,00 R$ 140.290,00 R$ 20.100,00

Legal, não é? A Spin tem tudo para ser uma grande companheira nas aventuras em família, com espaço, segurança e tecnologia para quem ama dirigir!