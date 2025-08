Bake Off Brasil inicia nova temporada com cenário e provas novas

A 11ª temporada do programa “Bake Off Brasil – Mão na Massa” está prestes a estrear e promete emocionar o público com provas criativas e participações especiais. O lançamento oficial ocorreu em uma coletiva de imprensa virtual na tarde de terça-feira, 5 de agosto, diretamente do estúdio 5 do SBT, com transmissão pelo YouTube.

No evento, estiveram presentes a apresentadora Nadja Haddad, a chef confeiteira Beca Milano, o chef Giuseppe Gerundino (que participou remotamente) e o diretor-geral da atração, Marcelo Kestenbaum. O reality show começará no sábado, 9 de agosto, às 20h45, na televisão aberta. Além disso, a série será disponibilizada na HBO Max e no Discovery Home & Health a partir de 15 de agosto, sempre às sextas-feiras, às 20h50.

Nesta nova temporada, 18 confeiteiros amadores de várias regiões do Brasil competirão pelo título de Melhor Confeiteiro Amador do Brasil. Serão 19 episódios e 38 provas, desafiando os participantes a mostrarem suas habilidades na confeitaria.

A apresentadora Nadja Haddad expressou sua alegria em retornar ao programa, afirmando que é uma oportunidade de viver sua essência e ajudar pessoas com sonhos. Ela ressaltou também a importância de valorizar a profissão da confeitaria. Beca Milano, por sua vez, comentou sobre a força emocional do programa, chamando a tenda de “mágica” e destacando seu papel transformador na vida dos participantes. Giuseppe Gerundino enfatizou o aprendizado que tem ao lado de seus colegas, afirmando que cada dia traz novas experiências.

Entre as provas desta temporada, os participantes enfrentarão desafios inéditos, como “Bolo Poesia”, “Receita da Vovó”, “Chá Revelação”, “Desafiando a Gravidade”, além de homenagens a tradições brasileiras. As participações especiais também prometem surpreender, com destaque para Patricia Abravanel, que fará uma homenagem ao seu pai, Silvio Santos, MC Davi, que receberá um bolo inspirado no funk ostentação, e o elenco da nova versão de “O Sítio do Picapau Amarelo”, que participará de um desafio mágico na tenda.

O diretor Marcelo Kestenbaum comentou sobre a dinâmica da nova edição, afirmando que a química entre Nadja, Beca e Giuseppe traz leveza e emoção ao programa, que encanta a família brasileira. O cenário também foi atualizado, com novas cores e elementos visuais, além de uma horta natural, onde os participantes poderão colher ingredientes frescos para suas receitas.

A expectativa é alta para esta nova temporada, que promete trazer não apenas competição, mas também muita criatividade e celebração da confeitaria brasileira.