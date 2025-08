SBT mantém cronograma de A Caverna Encantada apesar de desempenho ruim

O SBT decidirá manter a exibição da novela “A Caverna Encantada” apesar de seus baixos índices de audiência. O último capítulo da trama está programado para ser exibido no dia 5 de setembro. Desde sua estreia, a novela enfrentou desafios significativos, resultando em uma média de apenas 3,6 pontos, o que representa o pior desempenho de uma produção inédita na faixa das 21h nos últimos 18 anos na emissora.

Para tentar reverter essa situação, a direção do canal fez várias mudanças na grade de programação. A novela, que inicialmente ocupava o horário nobre, foi relocada para as tardes, com exibições começando às 13h45 e, em seguida, às 17h, substituindo o dorama sul-coreano “Meu Amor das Estrelas”. Essa nova configuração, que incluía a exibição conjunta de “A Caverna Encantada” e o clássico “Chaves”, tinha como objetivo atrair o público jovem durante as férias escolares. No entanto, essa estratégia não teve sucesso e a audiência caiu para menos de 2 pontos.

Sobre o que virá após “A Caverna Encantada”, o SBT ainda não anunciou qual será a próxima atração na faixa das 17h. Existe a possibilidade de expandir o tempo de exibição do novo “Aqui Agora”, que retornou à programação no dia 4, ou de repetir a exibição de “Chaves”, mesmo com os índices de audiência em queda.

Embora a novela não tenha alcançado o sucesso esperado, a emissora não planeja descontinuar a produção de novelas. A decisão de interromper temporariamente a exibição de teledramaturgia neste segundo semestre é vista como uma pausa estratégica para reestruturação dessa área, e não como um fim definitivo.

O futuro da dramaturgia no SBT também está sendo moldado por uma nova parceria com a Disney, que está sendo planejada para 2026. Essa colaboração tem como objetivo modernizar o modelo de negócios da emissora e incluirá a coprodução com uma produtora terceirizada, o uso dos estúdios do SBT em Osasco, a divisão de custos e lucros, e a produção de conteúdos voltados para o público infantojuvenil. Com essas mudanças, o canal busca equilibrar qualidade artística e viabilidade financeira, preparando-se para retomar suas novelas com formatos que atendam a uma nova geração de telespectadores.